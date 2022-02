Der BVB, der neben dem weiter verletzten Erling Haaland unter anderem auch auf Kapitän Marco Reus und Thomas Meunier verzichten musste, übernahm in der Folge die Spielkontrolle. Klare Chancen spielten sich die Dortmunder gegen stabile Augsburger aber zunächst nicht heraus.

Hazard umdribbelt drei Augsburger zu Führung

Am Ende war es dann eine Einzelaktion, die für die Dortmunder Führung sorgte. Hazard dribbelte von der rechten Seite in den Strafraum, ließ gleich drei Augsburger stehen und versenkte den Ball mit rechts im langen Eck (35.). Der FCA verstärkte ob des Rückschlags seine Offensivbemühungen, die Dortmunder gingen dennoch mit einer Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff suchte der BVB sofort wieder den Weg nach vorne. Fast hätte Donyell Malen nach 50 Minuten auf 2:0 gestellt, seinen wuchtigen Distanzschuss lenkte Gikiewicz aber an die Latte. Fünf Minuten später versuchte es der Niederländer aus kürzerer Distanz erneut. Traf aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten.

Augsburg wird stärker und trifft

In der Folge schraubte dann auch der FCA die Intensität wieder hoch und zeigte sich offensiv präsenter. Dortmund verteidigte aber sicher und erlaubte den Hausherren keine Torabschlüsse. Nach 70 Minuten musste dann aber Mats Hummels nach einem Ballverlust im Spielaufbau gegen den eingewechselten Noah Sarenren Bazee retten.

Sieben Minuten später belohnte sich der FCA dann aber für seine Bemühungen. Ruben Vargas grang auf der linken Seite in den Strafraum ein und flankte in die Mitte. Über mehrere Stationen landete der Ball bei Sarenren Bazee, der die Kugel aus sechs Metern unter die Latte und ins Tor köpfte.

In einer wilden Schlussphase suchten beide Mannschaften noch einmal den Weg nach vorne. Mehr als Halbchancen spielte sich aber keine Mannschaft heraus, sodass die Punkteteilung bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Augsburg in Bielefeld, Dortmund in Mainz

Für Augsburg geht es kommenden Freitag in Bielefeld weiter (04.03.2022, 20:30 Uhr). Dortmund muss am Sonntag in Mainz ran (06.03.22, 15:30 Uhr).

Quelle: red