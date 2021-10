Beim 1:1 (1:0) in Augsburg am Sonntagabend (17.10.2021) hatte zunächst der FCA den besseren Start erwischt. Reece Oxford brachte die zunächst dominanten Augsburger in Führung (19.). Allerdings glich Jacob Laursen für schwerfällige Bielefelder mit einem Sonntagsschuss in der Schlussphase noch aus (77.).

Bielefeld-Trainer Frank Kramer sprach am Sportschau-Mikrofon von einem "Teilerfolg" , der aufgrund der zweiten Hälfte "auch verdient" sei. Der 49-Jährige ergänzte: "Aber noch viel wichtiger ist, dass wir die Lehre draus ziehen, dass wir so nicht in die erste Halbzeit gehen dürfen."