Der VfL Wolfsburg setzte sich am Samstag (12.02.2022) am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:0 bei Eintracht Frankfurt durch. Max Kruse erzielte nach einer halben Stunde Wolfsburgs Führung vom Elfmeterpunkt, nachdem der Winter-Neuzugang zuvor selbst an der Strafraumgrenze von Martin Hinteregger zu Fall gebracht worden war.

Hinteregger spielte auch beim entscheidenden zweiten Treffer der Gäste eine unglückliche Rolle, Dodi Lukebakio nutzte einen Patzer von Frankfurts Innenverteidiger zum 2:0-Endstand (90.).