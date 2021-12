Mavropanos trifft an seinem Geburtstag

Der VfB ging von Beginn an engagiert zu Werke und ließ den Ball gut laufen. Immer wieder streuten die Schwaben Flügelwechsel ein und zeigten die reifere Spielanlage.

Die Führung war daher nicht unverdient. Konstantinos Mavropanos traf an seinem 24. Geburtstag mit sattem Rechtschuss in den Knick, nachdem ihm Omar Marmoush den Ball wohl nicht ganz freiwillig vorgelegt hatte (25.). Für den griechischen Abwehrmann des VfB war es bereits der vierte Treffer in dieser Saison.

Pfiffe für die Wolfsburger

Die sichtlich angeknockten Wolfsburger blieben auch danach blass und wurden lediglich durch einen Standard gefärlich. Einen zentral geschossenen Freistoß von Nationalspieler Maximilian Arnold parierte VfB-Keeper Florian Müller mit gutem Reflex (28.).

Kaum Torchancen der Wolfsburger und instabil in der Defensive – zur Pause gab es Pfiffe von den VfL-Anhängern unter den 5.000 genehmigten Besuchern.

Auch nach dem Wechsel blieb das Wolfsburger Spiel viel zu statisch. Renato Steffen, Maximilian Arnold, Luca Waldschmidt – niemand hatte Ideen, um für Torgefahr zu sorgen. VfL-Goalgetter Wout Weghorst war kaum zu sehen.

Marmoush setzt Elfmeter an die Latte

Auf der anderen Seite reichte den Gästen ein konzentriert vorgetragener Angriff für den nächsten Treffer. Orel Mangala legte links rüber zu Tanguy Coulibaly, der nach innen zu Förster flankte. Dessen trockener Schuss bedeutete das 2:0 – Försters zweiter Saisontreffer.

Im Anschluss probierte es VfL-Trainer Florian Kohfeldt, mit einem Dreifach-Wechsel die Wende herbeizuführen. Doch auch das brachte nichts.

Omar Marmoush vergab sogar noch einen Handelfmeter, den Arnold verursacht hatte. Der VfB-Stürmer traf nur die Latte. Selbst das fiel aber nicht mehr ins Gewicht.

Stuttgart trifft auf die Bayern

Der VfB Stuttgart hat am Dienstag (14.12.2021) ein Heimspiel gegen den FC Bayern München. Der VfL Wolfsburg hat zeitgleich ebenfalls ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

