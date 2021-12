Gegentreffer sorgt für Bruch im Frankfurter Spiel

Beim Geisterspiel in Sinsheim waren die Frankfurter in den ersten Minuten am Drücker. Die Gastgeber taten sich in der Anfangsphase extrem schwer. Die Führung der Eintracht durch Borre nach einer Flanke von Jesper Lindström war keine Überraschung.

Auch nach dem Treffer bestimmten die Gäste bei strömenden Regen das Geschehen. Das zweite Tor der Eintracht lag in der Luft, bei Hoffenheim lief nicht viel zusammen. Der Ausgleich durch den sehenswerten Distanzschuss Geigers fiel aus dem Nichts.

Der Gegentreffer sorgte für einen Bruch im Frankfurter Spiel, die TSG übernahm das Kommando. Das Tor Rutters nach einer missglückten Abwehr von Eintracht-Torwart Kevin Trapp drehte das Spiel zugunsten der Hoffenheimer. Kurz darauf hätte Rutter den Vorsprung sogar ausbauen können (33.).

Konterchancen für Hoffenheim

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gingen die Frankfurter wieder entschlossener zu Werke. Borre war schon nach wenigen Sekunden dem Ausgleich nahe. Auch im Anschluss drängte die Eintracht auf das zweite Tor, mehrfach wurde es brenzlig im TSG-Strafraum.

Auf der anderen Seite boten sich den Kraichgauern Konterchancen. Geiger vergab in der 54. Minute die Möglichkeit zum dritten Hoffenheimer Treffer. Samassekou bestrafte nach einer knappen Stunde die offene Spielweise der Frankfurter, die ihre Abwehr schon zu diesem frühen Zeitpunkt entblößt hatten. Der eingewechselte Pacienca machte die Partie wieder spannend

15. Spieltag: Hoffenheim in Freiburg, Frankfurt gegen Leverkusen

Hoffenheim muss am nächsten Spieltag am Samstag (11.12.21, 15.30 Uhr) zum SC Freiburg, Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag (12.12.21, 17.30 Uhr) Bayer Leverkusen.

red | Stand: 04.12.2021, 17:22