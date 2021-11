RB zeigte sich ein wenig ratlos. Die "Werkself" befreite sich oft aus Pressingsituationen, Leipzigs Restverteidigung wies Lücken auf. Die RB-Stürmer Brian Brobbey und Silva hingen in der Luft. Und ersterer bekam bei seinem Startelf-Debüt die Höchststrafe – er wurde noch vor der Pause von Dominik Szoboszlai ersetzt (43.).

Phantom Silva bringt RB Leipzig kurzzeitig wieder ran

Der zweite Durchgang hätte für die Gastgeber dann beinahe perfekt begonnen: Konrad Laimers Schlenzer wurde aber gerade so noch von Leverkusen-Torhüter Lukáš Hrádecký aus dem Winkel gekratzt (47.).

In der Folge hatte Leipzig eine kurze Drangphase. Dies resultierte im Anschlusstreffer. Christopher Nkunkus Flanke fand den Kopf des bis dahin unauffälligen Silva. Tah und Edmond Tapsoba hatten den Portugiesen aus den Augen verloren.

Frimpongs Antwort kommt prompt

Doch der Jubel dauerte nicht lange. Diaby legte auf für Frimpong, dessen Abschluss unhaltbar von Angelino abgefälscht wurde – 3:1 für Leverkusen.

Beinahe wäre die Niederlage für Leipzig noch höher ausgefallen. Bayer-Trainer Seoane stellte um auf Fünferkette, RB fand kein Durchkommen und wurde ausgekontert. Diaby traf noch den Innenpfosten (72.).

Tapsoba schenkte Leipzig dann einen Handelfmeter. Cortus schaute sich die Szene nochmal an und zeigte auf den Punkt – aber Szoboszlai verschoss an den Pfosten (88.) und besiegelte den rabenschwarzen Leipziger Abend.

Leverkusen empfängt Fürth, Leipzig gastiert in Berlin

Für Bayer Leverkusen steht am 14. Spieltag der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) ein Heimspiel gegen Greuther Fürth an. RB Leipzig ist bereits am Freitagabend (20.30 Uhr)) beim 1. FC Union Berlin im Einsatz.

Stand: 28.11.2021, 19:25