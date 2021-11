Für Hertha BSC traf Marco Richter (40. Minute) nach einem Patzer des FCA-Abwehrspielers Robert Gumny, für den FC Augsburg Michael Gregoritsch (90.+7). Hertha-Assistenztrainer Andreas Neuendorf sah in der Schlussphase zudem die Rote Karte.

Somit steht Hertha bei vier Ligaspielen in Folge ohne Sieg und bleibt mit 14 Punkten nah an der Abstiegszone. Die Augsburger, die am vergangenen Spieltag noch den FC Bayern mit 2:1 bezwungen hatten, stehen mit 13 Zählern knapp hinter der Hertha.