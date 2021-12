Schon die erste Halbzeit gehörte - besonders in der Frühphase - der Hertha. Zweimal hatte Suad Serdar die Führung auf dem Fuß. Zunächst scheiterte der ehemalige Schalker an Torwart Stefan Ortega (12.). Wenige Minuten später schien Serdars Schuss schon drin zu sein, doch Verteidiger Joakim Nilsson klärte per Kopfabwehr auf der Linie.

Arminia erarbeitete sich anschließend mehr Spielanteile, wirklich gefährlich wurden die Arminen aber nicht.

Im zweiten Durchgang brachte der erste gelungene Angriff der Herthaner die Führung. Über Marvin Plattenhardt auf der linken Seite kam der Ball zu Ishak Belfodil, der perfekt auf Jovetic weiterleitete. Der Stürmer traf mit einem strammen Schuss genau in den Winkel. Schon vergangenen Sonntag (05.12.2021) hatte Jovetic mit seinen beiden Toren großen Anteil an Herthas Punktgewinn beim VfB Stuttgart.

Arminias Trainer Frank Kramer reagierte auf den Rückstand und schickte in Florian Krüger und Brian Lasme zwei neue Offensivleute aufs Feld. Die Bielefelder orientierten sich danach weiter nach vorne. Es fehlte allerdings weiter an Explosivität und an brauchbaren Strafraumszenen.

So stand unter'm Strich die siebte Saisonniederlage der Bielefelder, die weiter in höchster Abstiegsnot schweben. Hetha hatmit dem Heimsieg Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt.

Bielefeld empfängt Bochum

Für Arminia Bielefeld geht es schon am Dienstagabend (14.12.2021) mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum weiter. Hertha BSC ist zeitgleich beim 1. FSV Mainz 05 im Einsatz.

red | Stand: 12.12.2021, 19:20