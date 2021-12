Starker BVB-Start

Vor wegen einer wegen der Corona-Pandemie auf 15.000 Zuschauer begrenzten Kulisse im Dortmunder Westfalenstadion begann der BVB mit Power-Fußball. Der in die Startelf zurück gekehrte Erling Haaland entwischte früh auf einen langen Pass, doch Bayern-Schlussmann Manuel Neuer hatte aufgepasst und klärte weit vor dem eigenen Tor (3.).

Kurz darauf war Neuer aber geschlagen. Nach einem Schiedsrichter-Ball im Mittelfeld spielte sich Dortmund über links nach vorne. Julian Brandt rückte durch die Mitte ins Sturmzentrum durch, nahm den Pass von außen mit, tanzte Alphonso Davies im Strafraum auf und schoss aus 14 Metern oben rechts zum 1:0 für Dortmund ein (5.).

Robert Lewandowski hellwach

Aber der BVB durfte sich nicht lange über den starken Start und die virtuelle Tabellenführung freuen. Mats Hummels verpatzte als letzter Mann gegen Thomas Müller einen Pass und kam dann auch noch im Laufduell mit dem Münchener Richtung Borussia-Tor ins Straucheln. Lewandowski setzte nach, schnappte sich den Ball und vollendete alleine vor Schlussmann Gregor Kobel zum 1:1-Ausgleich (9.).

Danach entwickelte sich eine tempo- und abwechslungsreiche Partie. Beide Teams machten Druck auf den Ball und suchten den Weg nach vorn. Die Gäste aus München machten dabei den besseren Eindruck, auch wenn nicht die ganz großen Chancen daraus resultierten.

Kingsley Coman schockt Dortmund

Dafür tauchte der BVB noch einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, als Haaland über links mit langen Schritten davon eilte, den Abschluss aber knapp rechts am Pfosten vorbeisetzte (29.). Als es schon nach einem Unentschieden zur Pause aussah, schlugen die Bayern doch noch einmal zu.

Raphael Guerreiro schoss bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum Hummels an. Coman "bedankte" sich mit de Treffer zum 2:1 (44.). Mit diesem Schock mussten die Dortmunder in die Kabine.

Erling Haaland eiskalt

Die Frustbewältigung schien BVB-Trainer Rose ganz gut gelungen zu sein. Nach einem Abwehrfehler von Dayot Upamecano gelang Halland auf Zuspiel von Jude Bellingham mit einem Schlenzer von halblinks ins lange Eck schnell das 2:2 (48.).

Danach entwickelte sich wie schon in Durchgang eins eine rasante Partie. Coman prüfte Kobel mit einem Flachschuss (57.). Kurz darauf stand Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard einem Haaland-Schuss noch im Weg (58.).

Schreckmoment um Julian Brandt

In der 65. Minute, dann ein Schockmoment, als Upamecano und Brandt bei einem Kopfballduell an der Mittellinie mit den Köpfen zusammen knallten. Der Dortmunder musste mit einer Kopfverletzung auf einer Trage abtransportiert werden.

Auch die entscheidende Szene der Partie war für die Schwarz-Gelben schmerzhaft: Im Anschluss an eine Ecke streckte sich Hummels in den Ball, erwischte die Hereingabe mit dem Ellbogen. Schiedsrichter Felix Zwayer überprüfte die Szene nach Hinweis des Video-Assistenten und entschied auf Elfmeter. Lewandowski verwandelte zum 2:3 (78.) - und Rose musste nach einem emotionalen Ausbruch auf die Tribüne.

15. Spieltag: Bayern gegen Mainz, BVB und Bochum im Ruhrpott-Duell

Nach dem für die Bayern bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Barcelona spielen die Münchener am Samstag (11.12.21, 15.30 Uhr) vor leeren Rängen gegen den formstarken 1. FSV Mainz 05. Zeitgleich gastiert der BVB beim Revier-Nachbarn VfL Bochum, der zuvor in der Champions League noch am Dienstag gegen Besiktas Istanbul ran muss.

Stand: 04.12.2021, 21:15