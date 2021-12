Fürth darf durch Dudziak nur kurz hoffen

So gelang den Franken auch der Anschluss, als Dudziak nach einem Abpraller im Strafraum am schnellsten schaltete und auf 1:2 stellte (33.). Spätestens mit dem 3:1 durch Jeremy Frimpong kurz vor der Pause (45.) waren die Weichen für einen Leverkusener Sieg aber endgültig gestellt.

Auch in Durchgang zwei war die Fürther Defensive gegen schnelle und technisch stärkere Leverkusener über weite Strecken überfordert. Patrik Schick erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf Zuspiel von Adli aus kurzer Distanz auf 4:1 (49.) und schraubte mit seinen Saisontreffern zehn, elf und zwölf das Ergebnis auf 7:1. Leverkusen feierte damit den höchsten Bundesligaerfolg seit dem 9:1-Rekordsieg 2000 beim SSV Ulm.

Leverkusen vor englischer Woche

Bayer Leverkusen spielt zunächst unter Woche in der Europa League bei Ferencvaros Budapest (09.12.2021) und muss dann in der Bundesliga am Sonntag (12.12.21, 17.30 Uhr) zu Eintracht Frankfurt. Greuther Fürth empfängt am selben Tag Union Berlin (15.30 Uhr).

red | Stand: 04.12.2021, 18:35