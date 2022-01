Max Kruse verlädt Yann Sommer

Kruse trat gegen Yann Sommer an, der zuletzt gegen Bayer 04 Leverkusen zwei Elfmeter gehalten hatte, und verwandelte unten links (18.). Danach war der Borussia die Verunsicherung anzumerken. Aber weil Union nicht energisch nachsetzte, spielten sich die "Fohlen" Richtung Pause immer mehr frei und belohnten sich mit dem Ausgleich.

Breel Embolo setzte sich stark auf dem rechten Flügel gegen zwei Gegenspieler durch und schickte Jonas Hofmann in die Tiefe. Der hatte an der Strafraumgrenze das Auge für Koné, der mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck das 1:1 und seinen ersten Bundesligatreffer markierte.

Gladbach nach der Pause stärker

Die zweite Hälfte begann Gladbach schwungvoll und hatte mit einem Schuss von Koné gleich den ersten guten Abschluss (48.). Die Gastgeber übernahmen jetzt deutlicher das Kommando. Bei einem Schuss von Florian Neuhaus aus kurzer Distanz bekam Unions Timo Baumgartl gerade noch den Fuß dazwischen (68.).

Und auch Luca Netz brachte einen Rückpass am Fünfmeterraum unter starker Bedrängnis nicht im Tor unter (78). Berlin zeigte sich kaum vorne, aber dann eiskalt. Kruse nahm einen Pass im Strafraum direkt und schoss zum 2:1-Siegtreffer ein.

Gladbach in Bielefeld, Union in Augsburg

Borussia Mönchengladbach tritt am nächsten Spieltag zu einem wegweisenden Kellerduell bei Arminia in Bielefeld (05.02.22, 15.30 Uhr) an. Union Berlin gastiert parallel in Augsburg.