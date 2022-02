Bayer Leverkusen gewann am Samstagabend (12.02.2022) mit 4:2 gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Moussa Diaby brachte die Werkself vier Minuten vor der Pause mit seinem Treffer nach energischer Einzelleistung in Führung. Stuttgart nutzte nach dem Seitenwechsel gleich die erste gute Kontergelegenheit zum Ausgleich (49.), durch den portugiesischen Winter-Neuzugang Tiago Tomas.

Doch Leverkusen fand eine schnelle Antwort: Amine Adli (52.) brachte die Gastgeber per Kopf erneut in Führung. Als der VfB in der wilden Schlussphase drängte, schien Florian Wirtz mit dem dritten Leverkusener Treffer (86.) alles klar zu machen. Tiago Tomas brachte den VfB (88.) nochmals heran, doch Patrick Schick (89.) machte mit dem 4:2 endgültig den Deckel drauf.