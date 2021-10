Leverkusen war jetzt etwas besser im Spiel, die Bayern hatten allerdings auch sichtbar einen Gang herausgenommen. Die Partie plätscherte nun vor sich hin, beide Trainer nutzten angesichts der bevorstehenden englischen Woche die Gelegenheit, um einigen Akteuren früh eine Pause zu geben.

Bayer Leverkusen spielt am Donnerstag in der Europa League bei Betis Sevilla und am Sonntag (24.10., 17.30 Uhr) im Derby beim 1. FC Köln, der dann ja ebenfalls mit einer deutlichen Pleite im Gepäck in die Partie geht. Der FC Bayern empfängt einen Tag vorher um 15.30 Uhr die TSG Hoffenheim in der heimischen Arena - eben jene TSG, die gerade die Kölner vom Platz fegte. Zuvor geht es für die Münchner aber in der Königsklasse gegen Benfica Lissabon (20.10.2021).