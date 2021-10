Auch in Köln wachsen die Bäume nicht in den Himmel, selbst nach dem besten Bundesliga-Start seit sechs Jahren nicht. Zum Auftakt des achten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (15.10.2021) hat die bislang enttäuschende TSG Hoffenheim ihr schönes Gesicht gezeigt und das Team von Steffen Baumgart 5:0 (1:0) geschlagen.

Ihlas Bebou (31. Minute/49.), Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (88.) erzielten die Treffer für die Kraichgauer.

Hoffenheim baut Abwehr um, Köln ohne Kapitän Hector

Hoffenheims Trainer Trainer Sebastian Hoeneß hatte seine Abwehr umgebaut. Kevin Vogt und Chris Richards saßen überraschend auf der Bank. Dafür rückten Kevin Akpoguma und Stefan Posch in die Innenverteidigung, auch der zuletzt verletzte österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner stand in der Startelf.