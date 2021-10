Anthony Losilla brachte die Bochumer in Fürth in der 80. Minute in Führung. Der 35-Jährige traf am Samstag (16.10.2021) nach einer Freistoßflanke per Kopf. Fürth versuchte vor 10.586 Zuschauern alles und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, bleibt nach der Niederlage aber siegloses Schlusslicht mit nur einem Punkt.