Keine Frage der Taktik

Die Partie des siebten Spieltags, als die Bayern Eintracht Frankfurt mit 1:2 unterlagen und beste Chancen vergaben, spielte gegen die Werkself noch immer eine Rolle. Gegen die Eintracht hatten sich die Bayern selbst geschlagen. "Alle waren danach sauer. Das wollten wir auf jeden Fall besser machen. Das ist uns auch ganz gut gelungen" , sagte Nagelsmann. Leverkusen musste die Münchner Fehler der Vergangenheit ausbaden.

Dass die Bayern ihr Spiel hauptsächlich durch die Mitte aufbauten, lag auch an den zentralen defensiven Leverkusener "Sechsern" Nadiem Amiri und Kerem Demirbay, die kaum einmal Gegenwehr zeigten. Es war an diesem Tag allerdings keine Frage der Taktik, wer dieses Spiel gewinnen sollte.

Die Münchner waren in allen Belangen - etwa Geschwindigkeit, technische Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen - überlegen. In der zweiten Hälfte spulten die Bayern ihr Pensum dann nur noch routiniert ab. "Zweite Halbzeit war es dann relativ normal, wie so ein Spiel läuft" , sagte der Bayern-Coach. Patrik Schick erzielte in der zweiten Hälfte einen Treffer für Leverkusen, als die Münchner nicht mehr mit dem letzten Engagement agierten.

Die Münchner spielen in dieser Form in einer anderen, eigenen Liga und sind zu stark für die Bundesliga. Das war die eindeutige Botschaft, die sie in der Leverkusener Arena aussendeten. Das sind keine guten Nachrichten für die Konkurrenz.

Stand: 17.10.2021, 18:58