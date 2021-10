In der vergangenen Saison war die Ausgangslage vertauscht. Leverkusen ging am 13. Spieltag als Spitzenreiter in das Spitzenspiel gegen den FC Bayern. Durch ein spätes Tor von Robert Lewandowski gewannen die Münchner, waren am Ende der Hinserie schon sieben Punkte vor den Leverkusenern, am Ende der Saison gar 26.

Die letzte Niederlage der Bayern in einem Spiel mit der beschriebenen Konstellation liegt fast sieben Jahre zurück. Am 30. Januar 2015 verlor die Mannschaft unter Trainer Pep Guardiola am 18. Spieltag mit 1:4 beim VfL Wolfsburg, hatte anschließend aber immer noch acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.