Furioser Start RB Leipzig beseitigt gegen Augsburg früh alle Zweifel Stand: 16.09.2023 17:24 Uhr

RB Leipzig hat im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg früh die Weichen auf Sieg gestellt und setzt sich in der Spitzengruppe fest.

RB Leipzig hat im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg früh die Weichen auf Sieg gestellt und setzt sich des 3:0 (3:0) in der Spitzengruppe fest.

Xavi Simons brachte RB am Samstag (16.09.2023) in der 6. Minute in Führung, Lois Openda erhöhte (11.), David Raum stellte schon vor der Pause auf 3:0 (26.). Durch den Dreier steht RB mit neun Punkten auf Rang drei und rückt bis auf einen Zähler an das Spitzenduo Bayern München und Bayer Leverkusen heran. Der FCA wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Leipzig brutal effektiv

Die Partie hatte kaum angefangen, da lag RB schon vorn. Direkt mit dem ersten guten Angriff fand Openda mit seiner Flanke von rechts den Kopf des viel zu frei heranfliegenden Simons - das 1:0. Simons revanchierte sich fünf Minuten später seinerseits mit einem Assist: Sein Pass fand am Strafraumrand Openda, der per Flachschuss auf 2:0 stellte. Als Raum in der 26. Minute nach einer flachen Hereingabe von Yussuf Poulsen den dritten RB-Treffer erzielte, schien die Partie schon gelaufen. Alle drei Schüsse auf das Augsburger Tor waren drin.

Noch bitterer aus Sicht der Fuggerstädter wurde es kurz vor der Pause, als Niklas Dorsch offenbar mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste. Es hätte bis zum Seitenwechsel sogar 4:0 stehen können, doch Openda scheiterte in der 41. Minute an Augsburgs Torwart Finn Dahmen.

Leipzig nimmt zwei Gänge raus, Augsburg verbessert

FCA-Trainer Enrico Maaßen wechselte zur Pause gleich dreimal - und das zeigte zumindest ein bisschen Wirkung. Phillip Tietz zwang Janis Blaswich in der 51. Minute zu einem ersten Arbeitsnachweis, Leipzigs Keeper zeigte eine tolle Flugeinlage. Es war nun ein offeneres Spiel, Raum vergab gegen Dahmen (56.), auf der anderen Seite war Blaswich gegen Demirovic wieder mit einer starken Parade auf dem Posten (58.).

Leipzig war längst im Verwaltungsmodus und der FCA zeigte nach einer wirklich schwachen ersten Hälfte nun doch Gegenwehr - in Gefahr geriet der Erfolg für die Mannschaft von Trainer Marco Rose aber zu keinem Zeitpunkt.

Leipzig in Gladbach, Augsburg gegen Mainz

Am 5. Spieltag sind die Leipziger in Gladbach gefordert (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Zeitgleich empfängt Augsburg den 1. FSV Mainz 05. Für RB geht es allerdings zuvor noch am Dienstag in der Champions League gegen die Young Boys.