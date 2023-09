Emotionaler Sieg in Freiburg Doppelter Hummels sorgt für BVB- Befreiungsschlag Stand: 16.09.2023 17:54 Uhr

Es war ein Auf und Ab der Gefühle, aber am Ende pures Glück: Borussia Dortmund hat seine Startkrise mit einem 4:2 (1:2)-Sieg beim SC Freiburg beendet. Dafür sorgte beim am Samstag (16.09.2023) vor allem ein Doppelpack von Mats Hummels.

Nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim trotz einer 2:0-Führung war in der gesamten Länderspielpause mächtig Druck auf dem Dortmunder Kessel - und dass das Rauschen beim BVB nicht noch heftiger wurde, lag am Abwehrchef. Hummels überzeugte in der Verteidigung mit 68 Prozent gewonnenen Zweikämpfen und mehreren erfolgreichen Grätschen in brenzligen Situationen, im Spielaufbau mit fast 90 Prozent angekommener Pässe - aber am wichtigsten waren seine beiden Treffer. Erst brachte der 34-Jährige sein Team mit 1:0 in Führung, dann sorgte er kurz vor Schluss mit seinem 3:2 für die Erlösung, ehe Marco Reus die Partie endgültig entschied.

Dabei sah vieles schon danach aus, dass die Freiburger die Startkrise der Dortmunder, die nur eines der ersten drei Partien gewannen - und das auch noch auf eine nicht überzeugende Art und Weise -, verschärfen könnten. Wieder verkrampfte der BVB nach einer eigenen Führung und geriet diesmal sogar ins Hintertreffen. Doch half ein Platzverweis - und eben Hummels. Der war das Sinnbild für das Vorhaben, im Breisgau die kritischen Stimmen nach dem Stolperstart verstummen zu lassen.

Hummels köpft sich in die Geschichtsbücher

Der BVB ging dieses Thema sehr aktiv an und bestimmte die Partie von Beginn an. Und schon recht früh wurden die Bemühungen auch belohnt. Nach einer Ecke von Julian Brandt kam Hummels völlig frei zum Kopfball, musste nicht mal hochspringen und erzielte per Kopf das 1:0 für die Gäste (11.). Freiburg zeigte in dieser Situation wieder ein Abwehrverhalten wie vor der Länderspielpause, als es ein 0:5 beim VfB Stuttgart gegeben hatte.

Für Hummels war der erste Saisontreffer derweil ein ganz besonderer in der Bundesliga-Historie. Der Weltmeister von 2014 traf damit in den vergangenen 16 Jahren in jeder Spielzeit - das war vor ihm nur fünf anderen Spielern gelungen. Unter anderem Michael Zorc, der vor kurzem noch Hummels' Sportdirektor in Dortmund war.

Freiburg schlägt in der Nachspielzeit doppelt zu

Freiburg zeigte aber durchaus eine Reaktion auf den erneuten Rückschlag und tauchte nun häufiger in der Offensive auf. Die vorerst beste Chance auf den Ausgleich vergab Michael Gregoritsch, der sich im Luftkampf gegen Hummels durchsetzte, aber knapp das Tor verfehlte (16.). Noch enger wurde es für den BVB, als Philipp Lienhart mit einem Volleyschuss den Außenpfosten traf (31.), auch bei dem Versuch von Ritsu Doan knapp über das Tor fehlte nicht viel (40.).

Kurz vor der Halbzeitpause belohnten sich die Freiburger dann doch noch. Vincenzo Grifo, der aufgrund einer Verletzung von Gregoritsch früh in die Partie kam, schlug eine tolle Flanke aus dem Halbfeld und Lucas Höler ließ den Ball über den Kopf ins lange Eck zum 1:1 rutschen (45.+2). Doch das war es noch nicht: Grifo flankte kurz darauf per Freistoß wieder punktgenau und diesmal war Nicolas Höfler mit dem Kopf zur Stelle (45.+6) - die Freiburger Wende innerhalb von vier Minuten in der Nachspielzeit.

BVB muss reagieren - und macht das auch

Vor der Länderspielpause hatte Dortmund bereits gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) einen Vorsprung leichtfertig verspielt und für Unruhen im Klub-Umfeld gesorgt, selbst die Stellung von Trainer Edin Terzic ist infrage gestellt worden. Nun gab der BVB wieder eine Führung ab und brauchte in der zweiten Halbzeit selbst ein Comeback.

Entsprechend machten die Dortmunder Druck und hatten nach langer Zeit auch wieder eine Möglichkeit. Julian Brandt kam nach einem Fehler von Höfler zum Abschluss, das anvisierte lange Eck verfehlte sein Rechtsschuss aber knapp (54.). Aus einer ähnlichen Position machte es dann Donyell Malen besser, der flach verwandelte (60.). Die Vorlage zum 2:2 kam von Niclas Füllkrug, der kurz vorher erst eingewechselt worden war.

Blackout von Höfler hilft Dortmund

Der Ausgleich sorgte jedoch erneut für einen Bruch im Dortmunder Spiel, Freiburg stürmte wieder und arbeitete an der erneuten Führung. Gregor Kobel verhinderte die aber nach dem gewaltigen Schuss von Höler aufs kurze Eck (70.).

Und dann sorgte ein Freiburger dafür, dass der eigene Sturmlauf beendet wurde: Höfler bohrte Marcel Sabitzer die Stollen seitlich ohne Chance auf den Ball ins Bein und sah dafür zurecht die Rote Karte (82.). Die Gastgeber fortan in Unterzahl und der BVB mit der großen Chance auf die Wende.

Und die nutzte erneut der in der Defensive und Offensive überragende Hummels. Nach einem Freistoß von Reus behielt der Abwehrchef die Übersicht und stocherte den Ball zum extrem umjubelten 3:2 für die Dortmunder ins Tor (88.). Für die Entscheidung sorgte fünf Minuten später Reus (90.+2). Und so hat der Vizemeister die Startkrise beendet und steht nach vier Spielen mit acht Punkten wieder mit einer ordentlichen Ausbeute da.

BVB gegen Wolfsburg, Freiburg in Frankfurt

Für die Dortmunder geht es am 5. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Das Team aus Freiburg trifft einen Tag später auf die Eintracht (17.30 Uhr).