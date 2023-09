Traumtore in Müngersdorf Köln müht sich, Hoffenheim trifft sehenswert Stand: 16.09.2023 17:50 Uhr

Der 1. FC Köln wartet auch nach dem vierten Bundesliga-Spieltag auf den ersten Sieg und verlor nach individuellen Fehlern gegen effektive Hoffenheimer.

Nach dem unglücklichen 1:3 (0:2) gegen 1899 Hoffenheim vom Samstag (16.09.2023) steckt der FC mit weiterhin nur einem Punkt im unteren Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga fest. Hoffenheim dagegen freut sich über neun Zähler und ein Traumtor von Florian Grillitsch, der Österreicher traf aus 50 Metern Entfernung zum 0:2 (28.).

Zuvor hatte Andrej Kramaric mit dem schnellsten Tor der laufenden Saison die Führung erzielt (1.), Maximilian Beier (52.) erhöhte mit einem starkem Schuss. Davie Selke (61.) erzielte den Anschlusstreffer für Köln, das in der Nachspielzeit noch Rasmus Carstensen mit Gelb-Rot verlor (90.+1).

Kramaric trifft nach 50 Sekunden

Hoffenheims Sturmroutinier Kramaric nutzte nach 50 Sekunden zwei Abwehrfehler, noch während die Fans das 100-jährige Jubiläum des Stadions in Müngersdorf mit einer riesigen Choreografie und Gesängen feierten. Leart Paqarada attackierte Flankengeber Pavel Kaderabek zu zögerlich, Benno Schmitz traf den Ball beim Klärungsversuch nicht richtig und Kramaric schoss trocken aus kurzer Distanz ein.

Der Gegentreffer war ein Weckruf für die Kölner, Selke verfehlte direkt im Anschluss das Hoffenheimer Tor nur knapp. Der FC war die aktivere Mannschaft mit vielversprechenden Ansätzen.

Grillitsch mit Effet und etwas Glück

Das nächste Tor aber erzielte wieder Hoffenheim, wieder nach Kölner Fehlern. In Nöten durch einen schlimmen Fehlpass von Denis Huseinbasic wollte Torwart Marvin Schwäbe weit vor dem Tor klären, spielte den Ball aber per Grätsche in die Mitte. Dort, an der Mittellinie, schoss Grillitsch Richtung leeres Tor und traf mit Effet und etwas Glück rechts oben ins Eck.

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Köln mühte sich, Hoffenheim traf. 1899-Angreifer Wout Weghorst rettete gleich zweimal, zunächst spektakulär per Kopf auf der Linie, kurz darauf per Arm bei einem Schuss von Florian Kainz. Schiedsrichter Daniel Siebert verzichtete auf einen Handelfmeter, weil sich Weghorsts in einer Grätsche befand und sich mit dem ausgestreckten Arm abfangen wollte.

Beier trifft unter die Torlatte

Hoffenheim dagegen verwertete fast jede Chance, so auch Beier. Aus 18 Metern in halblinker Position schoss er den Ball spektakulär unter die Torlatte, Schwäbe war noch mit den Fingerspitzen dran.

Kölns Kampfgeist war trotz des erneuten Nackenschlags nicht gebrochen, Selkes Anschlusstreffer aus spitzem Winkel durch die Beine von Oliver Baumann war verdient. Der FC erhöhte das Risiko, brachte unter anderem Luca Waldschmidt, der überraschend nicht in der Startelf stand. Die engagierten Kölner kamen zu weiteren gefährlichen Abschlüssen, trafen aber kein weiteres Mal. Hoffenheim hätte bei Konterchancen ebenfalls noch nachlegen können.

Hoffenheim gegen Union, Köln in Bremen

Am 5. Spieltag ist die TSG in Berlin gefordert (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Auch die Kölner treten auswärts an im Abendspiel gegen Bremen (18.30 Uhr).