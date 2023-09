4. Spieltag Rassiges Top-Spiel - Leverkusen nimmt Punkt aus München mit Stand: 15.09.2023 22:28 Uhr

Rasse und Klasse im Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen und kein Sieger. Nach turbulenten 90 Minuten holte sich die Werkself dank eines Last-Minute-Tores beim 2:2 (1:1) einen Punkt.

Ein verwandelter Elfmeter von Palacios in der vierten Minute der Nachspielzeit sicherte den Leverkusenern das Remis. Zuvor schienen die Bayern nach einem späten Treffer von Leon Goretzka in der 84. Minute zum 2:1 auf der Siegerstraße.

Für beide Teams waren es die ersten Verlustpunkte der Saison. Leverkusen bleibt an der Tabellenspitze. Erster Verfolger: der FC Bayern.

Bayern-Coach Thomas Tuchel nahm zwei Wechsel vor. Nationalspieler Serge Gnabry begann für den angeschlagenen Kingsley Coman. Konrad Laimer ersetzte Noussair Mazraoui. Bei den Gästen vom Rhein startete Robert Andrich im zentralen Mittelfeld für Exequiel Palacios, der aufgrund seiner Ländersielreise mit Argentinien von Xabi Alonso zunächst geschont wurde.

Schwungvoller Beginn der Bayern

Die Bayern starteten vor ausverkaufter Arena schwung- und druckvoll und waren von Beginn an hellwach. Zwangsläufig gingen sie früh in Führung. Eine scharfe Ecke von Leroy Sané verlängerte Edmond Tapsoba ungewollt an den zweiten Pfosten. Dort hatte Granit Xhaka Harry Kane aus den Augen verloren. Der neue Golagetter der Münchner nickte aus kurzer Distanz ein - 1:0.

Die so fulminant in die Saison gestarteten Leverkusener hatten auch nach dem Gegentor zunächst Mühe, sich dem Bayern-Wirbel zu entziehen. Erst als die Münchner nach 20 Minuten durchschnauften, kam die Werkself besser ins Spiel und prompt zum Ausgleichstor, ebenfalls durch einen Standard.

Grimaldos Traum-Freistoß genau im Eck

Bayers Neuzugang Alejandro Grimaldo zirkelte einen Freistoß aus knapp 20 Minetren zentraler Position wunderschön ins rechte obere Eck - keine Chance für FCB-Keeper Sven Ulreich. Zuvor war Grimaldo selbst von Thomas Müller gefoult worden.

Der Leverkusener Ausgleichstreffer zeigte Wirkung. Die Werkself spielte nun viel mutiger. So entwickelte sich ein rasantes Spitzenspiel auf absolutem Top-Niveau, in dem sich Leverkusens Shootingstar Victor Boniface mehrmals super in Szene setzte, aber entweder kein Abschlussglück hatte oder am starken Sven Ulreich scheiterte.

Hradecky mit sensationellen Paraden

Auf der anderen Seite zeigte auch Leverkusens Keeper seine Klasse. Lukas Hradecky parierte ganz stark die Kopfbälle von Müller und Goretzka und hatte auch die Hand gegen Gnabrys Flachschuss dran. Ein 3:3 zur Pause wäre durchaus drin gewesen.

Ganz so turbulent ging es nach der Pause nicht weiter. Womöglich ließen beim einen oder anderen auf dem Feld aufgrund der Länderspieleinsätze zur Wochenmitte die Kräfte nach. Tuchel reagierte früh, brachte nach einer Stunde Jamal Musiala und Noussair Mazraoui für Joshua Kimmich und Thomas Müller.

Mehr Sicherheit, weniger Risiko - so ging es in der zweiten Halbzeit zunächst weiter.

Bayern gegen Bochum, Leverkusen empfängt Heidenheim

Nun stehen in der Bundesliga leichtere Gegner für beide Teams an. Der FC Bayern trifft nach dem Champions-League-Duell gegen Manchester United am Mittwoch am kommenden Liga-Spieltag auf den VfL Bochum (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Bayer spielt erst am Donnerstag in der Europa League gegen BK Häcken, dann am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Heidenheim (15.30 Uhr).