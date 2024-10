Larne FC Ein nordirischer Fußballzwerg im Europacup-Fieber Stand: 04.10.2024 14:29 Uhr

Noch nie hat ein nordirischer Klub in einem europäischen Fußball-Wettbewerb gespielt. Nun will sich der Larne FC in der Conference League behaupten.

Larne ist ein kleines Hafenstädtchen im Nordosten von Nordirland. Knapp 40 Kilometer sind es bis zur Hauptstadt Belfast. Bislang war der 19.000-Einwohner-Ort lediglich bekannt für seinen modernen Fährhafen und die Schiffsverbindung über den Nordkanal nach Schottland.

Doch jetzt hat sich der örtliche Fußballklub auch auf der europäischen Fußball-Landkarte verewigt. Der Larne FC hat die Qualifikation zur Conference League überstanden, erstmals steht damit ein Fußballverein aus Nordirland in einem der kontinentalen Wettbewerbe - der größte Erfolg für den nordirischen Vereinsfußball.

Larne FC: "Hafenratten" mit Dreimaster

Die Strukturen des kleinen Klubs sind vergleichbar mit denen eines mittelmäßigen deutschen Oberligisten. Gerade einmal 2.500 Besucher finden Platz im Inver Park, dem schmucken Stadion im britischen Stil unweit der Hafenkante. Auch die Ticketpreise sind Oberliga-Niveau: Ein kleines Abo der drei Heimspiele in der Conference League kostet 45 britische Pfund.

Schon im Jahr 1889 wurde der Larne FC gegründet, standesgemäß mit einem Dreimaster im Vereinswappen. Bis vor fünf Jahren kam der Klub nicht über die zweithöchste nordirische Liga hinaus. Doch dann ging es kontinuierlich bergauf und der Fanklub mit dem schönen Namen "Hafenratten" hatte in den vergangenen Jahren immer mehr zu feiern - natürlich auch, weil die UEFA mit der Einführung ihres dritten internationalen Wettbewerbs einer Vielzahl weiterer Klubs Auftritte auf europäischer Bühne ermöglichte.

In den Jahren 2023 und 2024 holten die "Invermen" ihre ersten beiden nationalen Meistertitel und ließen den Rekordmeister des Landes, den Linfield Football Club (56 Meistertitel), hinter sich. Es folgte eine wilde Reise durch die Qualifikationen der europäischen Wettbewerbe.

Teams aus Kosovo und Gibaltar bezwungen

Als Meister war in diesem und im letzten Jahr in der Quali-Runde zur Champions League früh Schluss. 2023 scheiterte Larne in dre ersten Runde knapp mit 0:1 und 2:2 n.V. an HJK Helsinki. In diesem Sommer folgte mit 0:3 und 0:4 gegen FK RFS aus Riga/Lettland das frühe und deutliche Aus in der Quali der Königsklasse.

Larne FC

Also ging es weiter in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League - mit einem Happy End für die Nordiren. Zunächst schalteten die "Invermen" den FC Ballkani aus dem Kosovo dramatisch mit 4:1 im Elfmeterschießen des Rückspiels aus, dann machten sie es in den Play-offs gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar ähnlich spannend. Nach dem 1:2 im Hinspiel ging das Rückspiel mit 3:1 an Larne - erstmals war ein europäischer Wettbewerb erreicht.

Shamrock Rovers kommen zum Inselduell

Im Auftaktspiel der 36er Liga musste Larne noch Lehrgeld zahlen - 0:3 beim norwegischen Vertreter FK Molde. "Bis zur 55. Minute haben wir gut mitgehalten, dann waren wir einfach zu naiv" , meinte Larne-Coach Lynch Tiernan.

Weiter geht es für die Nordiren am 25. Oktober auf der europäischen Bühne mit viel Brisanz, denn dann kommen die Shamrock Rovers zum irischen Duell nach Larne.