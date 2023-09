Remis-Könige der Bundesliga Bochum und Frankfurt liefern sich packendes Duell Stand: 16.09.2023 21:10 Uhr

Der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt sind die aktuellen Remis-Könige der Fußball-Bundesliga. Das 1:1 (0:0) im direkten Duell am Samstag (16.09.2023) war für beide Klubs das dritte Unentschieden im vierten Saisonspiel.

Die Tore der ausgeglichenen und umkämpften Partie erzielten Frankfurts Eric Dina-Ebimbe (57.) mit einem satten Flachschuss und Bochums Kevin Stöger (74.) per umstrittenen Foulelfmeter. Im Sportschau-Interview sprach der VfL-Spielmacher von einem verdienten Ergebnis: "Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben nicht verloren, das ist das Wichtigste. Aber wenn du nur unentschieden spielst, macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, du willst mal gewinnen."

Die erste Halbzeit verlief vor 26.000 Zuschauern torlos, aber vor allem anfangs unterhaltsam. Bochums Stöger zwang Kevin Trapp schon in der 4. Minute per Fernschuss zu einer Parade, Frankfurts Torwart lenkte den Ball an die Latte. Sieben Minuten später rannte Frankfurts Dina-Ebimbe Stöger auf der linken Seite davon, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Torwart Manuel Riemann.

Dina-Embimbe kraftvoll ins Eck

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv, jedoch zunächst weniger spektakulär. Beide Teams zeigten viel Einsatz ohne den Eindruck zu erwecken, kurz vor einem Treffer zu stehen.

Ein Angriff über die linke Seite brachte dann aber doch die Frankfurter Führung. Ein Steilpass auf links landete bei Omar Marmoush, der aus spitzem Winkel abschloss. Riemanns Abwehr landete zentral am Sechzehner, von wo aus Dina-Embimbe kraftvoll ins rechte Eck traf. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied zunächst auf Abseits, nach VAR-Eingriff zählte der Treffer dann doch.

Marmoush verursacht Foulelfmeter

Bochum zeigte sich, lautstark angefeuert vom Heimpublikum, kaum beeindruckt. Für den verdienten Ausgleich brauchte es aber Schützenhilfe. Frankfurts Marmoush umklammerte bei einem Eckball Ivan Ordets, hielt auch dessen Trikot. Der Bochumer ging zu Boden, Schiedsrichter Brand entschied auf Elfmeter - eine vertretbare, aber harte Entscheidung.

"Wenn das die neue Linie ist, werden wir in Zukunft noch ein paar weitere Elfmeter sehen", sagte Frankfurts Torwart Trapp. Bei der Ausführung des Strafstoßes spekulierte er auf einen Schuss in die Mitte, Stöger zielte aber ins linke Eck.

Im Anschluss schaltete die Partie noch einmal einen Gang hoch, beide Teams wollten den Sieg und kamen zu Chancen. Ein Tor fiel aber nicht mehr. Bochum liegt jetzt bei drei Punkten und wartet weiter auf den ersten Sieg, Frankfurt hat sechs Punkte und noch nicht verloren.

Bochum in München, Frankfurt hat Freiburg zu Gast

Am kommenden Spieltag geht es für den VfL gegen den FC Bayern München (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Eintracht Frankfurt spielt einen Tag später gegen Freiburg (17.30 Uhr).