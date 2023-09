87. Im Gegenzug die Eintracht fast mit dem 1:2! Trapp wirft zu Dina-Ebimbe ab, der sich über links bis in den Strafraum tankt. Seinen Querpass verpasst Aaronson am zweiten Pfosten nur knapp.

86. Trapp hellwach! Antwi-Adjei dribbelt sich auf links bis zur Grundlinie durch. Schlitzohrig knallt er den Ball aus fast unmachbarem Winkel aufs kurze Eck. Trapp passt auf und lenkt das Ding zur Ecke. Die drückt Gonçalo Paciência per Kopf in die Arme des Schlussmannes.

84. Der nächste Abschluss des Ruhrpott-Vereins: Gonçalo Paciência schweißt die Kugel fast vom linken Sechzehnereck knapp über das lange Eck. Kein schlechter Versuch.

84. Keven Schlotterbeck Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Keven Schlotterbeck

84. Kevin Stöger Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Kevin Stöger

82. Daschner! Im Gegenzug nickt der Ex-St.-Pauli-Akteur eine Flanke von links aus dem halblinken Strafraumkorridor freistehend vorbei. Da war mehr drin.

81. Glück für Bochum! Skhiri taucht nach guter Kombination links an der Torauslinie auf. Seinen Pass in die Mitte kann kein Mitspieler abnehmen. Im zweiten Anlauf landet der Ball nach flacher Hereingabe von Buta von rechts über Umwege bei Riemann.

80. Paxten Aaronson Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Paxten Aaronson

80. Mario Götze Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

80. Ivan Ordets Bochum Gelbe Karte für Ivan Ordets (VfL Bochum)



79. Die letzten zehn Minuten werden richtig heiß. Beide Teams haben Bock auf die drei Zähler. Vor allem die Westfalen werden von ihren Fans mächtig nach vorne gepeitscht.

76. Mario Götze Frankfurt Gelbe Karte für Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Vermutlich wegen Meckers sieht Götze Gelb.

76. Jetzt brennt hier die Hütte. Passlack geht nach Flachpass von Antwi-Adjei in der Mitte zu Boden, zu Recht gibt es keinen Strafstoß. Sekunden später ist es Antwi-Adjei selbst, der am kurzen Pfosten zum Abschluss kommt. Die Eintracht klärt zur Ecke, die ebenfalls brandgefährlich wird. Trapp hält den Kopfball des VfL aber stark.

74. Kevin Stöger Bochum Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Kevin Stöger

Stöger tritt an und verwandelt unten links aus Sicht des Schützen. Trapp spekulierte auf einen Schuss in die Mitte.

73. Omar Marmoush Frankfurt Gelbe Karte für Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Marmoush sieht für seine Aktion Gelb.

72. Elfmeter für Bochum! Bei einer Ecke für die Hausherren hält Marmoush Ordets fest. Zwar ist das Halten nicht zu leugnen, allerdings ist die Entscheidung durchaus hart, weil sich Ordets auch aktiv in Marmoushs Körper hineindrückt.

70. Kevin Stöger Bochum Gelbe Karte für Kevin Stöger (VfL Bochum)

Stöger kommt im Mittelfeld zu spät. Er sieht die erste Gelbe Karte des Matches.

70. Zu diesem Zweck tauscht Letsch erneut aus. Mit Daschner für Asano und Förster für Losilla wird es noch offensiver.

69. Philipp Förster Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

69. Anthony Losilla Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Anthony Losilla

69. Lukas Daschner Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Lukas Daschner

69. Takuma Asano Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

67. Die Bochumer legen einen Zahn zu. Eine Heimpleite heute würde die zuletzt akzeptablen Ergebnisse wieder zunichte machen. Umso wichtiger ist es, möglichst schnell zum Ausgleich zu kommen.

64. Doppelwechsel bei den Gastgebern. Antwi-Adjei und Ex-Adler Gonçalo Paciência kommen für Wittek und Hofmann.

63. Gonçalo Paciência Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Gonçalo Paciência

63. Philipp Hofmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Philipp Hofmann

63. Maximilian Wittek Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Maximilian Wittek

62. Marmoush zirkelt einen Freistoß von rechts flach auf den zweiten Pfosten. Irgendwie kommen Skhiri und Koch ans Spielgerät, können Riemann aber nicht vor Probleme stellen.

61. Fast das Eigentor des Jahres! Dina-Ebumbe erläuft sich einen Götze-Pass auf der halblinken Angriffsspur. Seinen Querpass kriegt Ordets in die Hacken, die Kugel landet aus 20 Metern knapp neben dem Pfosten. Die folgende Ecke verpufft.

58. Die Blau-Weißen sind um die schnelle Antwort bemüht. Asano kann aber in letzter Minute abgeblockt werden.

55. Éric Dina-Ebimbe Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Éric Dina-Ebimbe

Dina-Ebimbe trifft zur Führung! Ein Steilpass über die linke Außenbahn erreicht Marmoush, der in die Box zieht. Seinen Schuss aus spitzem Winkel lenkt Riemann in die Mitte ab. Dann hämmert Dina-Ebimbe das Leder aus 18 Metern wuchtig und flach in die rechte Ecke. Sofort aber geht die Fahne hoch - zu Unrecht! Marmoush stand zuvor hauchzart nicht im Abseits, damit zählt das Tor.

53. Losilla steht 20 Meter zentral vor dem gegnerischen Gehäuse, verpasst aber den Schuss. Stattdessen legt er für Passlack ab, dessen Versuch links vorbeikullert.

50. In den Minuten nach dem Seitenwechsel geschieht zunächst einmal nicht viel mehr. Einzig eine Bochumer Flanke von links sorgte kurz für Gefahr, der anschließende Kopfball landete aber klar rechts neben dem Tor von Trapp.

47. Mit zwei personellen Veränderung bei der SGE geht es weiter. Ngankam und Nkounkou werden durch Marmoush und Chaïbi ersetzt.

46. Farès Chaïbi Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Farès Chaïbi

46. Niels Nkounkou Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Niels Nkounkou

46. Omar Marmoush Frankfurt Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush

46. Jessic Ngankam Frankfurt Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jessic Ngankam

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Bochum, zwischen dem VfL und Eintracht Frankfurt steht es noch torlos. In den ersten 25 Minuten sahen wir dabei eine richtig gute Partie: Die Westfalen kamen zu zwei großen Gelegenheiten, scheiterten jedoch an der Latten und an Trapp. Auf der Gegenseite behielt Riemann zweimal gegen die Frankfurter Angreifer kühlen Kopf. Anschließend schaltete beide Teams aber einige Gänge herunter. Mit Ausnahmer einer Passlack-Möglichkeit boten die Bochumer und die Eintracht Magerkost. Weiterhin ist alles offen - es bleibt aber zu hoffen, dass die zwei Mannschaften an die Anfangsphase anknüpfen können. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42. Mal wieder etwas Nennenswertes. Losilla flankt von links mit dem rechten Fuß auf den zweiten Pfosten. Passlack nickt die Pille aber als Aufsetzer drüber.

39. Es bleibt dabei: Seit über zehn Zeigerumdrehungen passiert - anders als in den ersten 25 Minuten - rein gar nichts. Einzig die Atmosphäre in der Arena kann sich durchgängig sehen lassen.

36. Die Letsch-Truppe versucht es unermüdlich. Sie kombiniert sich immer wieder gefällig ins letzte Drittel. Dort gehen ihr jedoch regelmäßig die Ideen aus.

33. Beide Abwehrreihen stehen nun sehr kompakt. Seit mehreren Minuten ist hier nicht viel mehr als Ballgeschiebe zu beobachten.

30. Eine halbe Stunde ist rum. Es schaut ein wenig danach aus, als nähme sich das Match erstmals eine kleine Auszeit.

27. Interessant: Es sind die Gäste, die hier die konternde Mannschaft sind. Erwartbar war eigentlich, dass sich der VfL auf schnelle Tempogegenstöße fokussieren würde.

24. Jetzt muss auch Trapp ran! Der Nationaltorwart pariert gleich doppelt in höchster Not gegen Asano am Fünfer. Eigentlich müsste es hier langsam 1:1 oder 2:2 stehen.

22. Riemann ist zur Stelle! Erneut geht es bei der Eintracht über die halblinke Angriffsspur. Diesmal ist es Larsson, dessen Abschluss aus sechs Metern er mit beherztem Herauslaufen entschärft.

20. Skhiri befördert eine flache Flanke des VfL vor die Füße von Stöger. Dessen Linksschuss aus mittigen 24 Metern saust aber deutlich rechts daneben.

18. Den optisch überlegeneren Eindruck machen nach wie vor die Bochumer. Derzeit schafft es Frankfurt aber, die Offensivbemühungen im Zaum zu halten.

15. Und die Westfalen schrauben daran. Mašović nickt eine Ecke von links aus acht Metern aber direkt in die Arme von Trapp.

14. Nun hatten also beide Teams ihren Hochkaräter. In dieser Schlagzahl darf es gerne weitergehen.

11. Großchance Eintracht! Dina-Ebimbe entwischt bei einem Konter über links Stöger. Der Flügelflitzer scheitert schließlich aus spitzem Winkel am gut reagierenden Riemann.

10. Die Stimmung im Rund des Stadions tut ihr Übriges. Vor allem natürlich die Heimfans machen hier mächtig Lautstärke.

7. Temporeicher Beginn auf beiden Seiten. Insbesondere die Westdeutschen machen in den ersten Minuten richtig Dampf.

4. Stöger! Das Mittelfeldass schießt die Kugel aus großer Distanz einfach mal rotzfrech als Lupfer aufs Tor. Trapp wischt das Ding gerade noch an den Querbalken und ins Aus. Die Ecke bringt nichts ein.

1. Mit Anstoß für die Gastgeber geht es los.

1. Spielbeginn

Auf der Gegenseite werden auch die Adler nicht zufrieden mit den ersten drei Begegnungen sein. Zwar sind sie nach dem Erfolg über den SV Darmstadt 98 (1:0) und den beiden Punkteteilungen beim 1. FSV Mainz 05 und gegen den 1. FC Köln (jeweils 1:1) noch ungeschlagen. Mit fünf Zählern aus drei Partien sind sie den eigenen Ansprüchen jedoch nicht gerecht geworden. Nach dem Abgang von Topstürmer Kolo Muani wird abzuwarten sein, wohin die Reise geht.

Die Bochumer sind nicht gut in die Saison gestartet. Nach drei Partien stehen zwei Unentschieden (1:1 gegen Borussia Dortmund, 2:2 beim FC Augsburg) und eine deftige Auftaktpleite (0:5 beim VfB Stuttgart) zu Buche. Immerhin: Vor allem das Ergebnis gegen den BVB dürfte den Westfalen Auftrieb gegeben haben. Heute soll vor eigenem Publikum aber endlich der erste Sieg der neuen Spielzeit her.

Auf der Gegenseite sehen wir ein 3-4-2-1-System, dass Trainer Toppmöller ins Rennen schickt. Vor Trapp verteidigen Pacho, Koch und Tuta, Nkounkou und Buta geben die Schienenspieler. Skhiri und Larsson bilden die Zentrale, vorne sollen Dina-Ebimbe, Götze und Ngankam für Akzente sorgen. Damit tauscht Toppmöller im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Köln doppelt: Nkounkou und Ngankam sind neu für Max und Marmoush dabei.

Schauen wir zunächst auf die Startaufstellungen. VfL-Coach Letsch schickt dieselbe Elf ins Rennen, die vor der Länderspielpause ein Remis gegen den FC Augsburg (2:2) einfahren konnte. Heißt: Vor Keeper Riemann formiert sich eine Dreierkette aus Mašović, Ordets und Bernardo. Auf den Außenbahnen fungieren Wittek und Passlack, Losilla sichert auf der Sechs ab. Stöger und Bero im Mittelfeld sollen die Stürmer Hofmann und Asano in Szene setzen.