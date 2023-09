Niederlage in Wolfsburg Union Berlin verpatzt Generalprobe für Madrid-Spiel Stand: 16.09.2023 17:26 Uhr

Vier Tage vor dem Champions-League-Debüt bei Real Madrid hat Union Berlin beim VfL Wolfsburg verloren. Die Berliner präsentierten sich vor allem offensiv zu harmlos.

Die Wölfe gewannen am Samstag (16.09.23) mit 2:1 (2:1) im eigenen Stadion und feierten damit bereits ihren dritten Saisonsieg. Für die Unioner geht es nach der zweiten Niederlage in Folge erst einmal in Richtung Tabellenmittelfeld der Bundesliga.

Für Wolfsburg trafen Jonas Wind (10.) und Joakim Maehle (30.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte Robin Gosens (28.).

Jonas Wind mit fünftem Saisontreffer

Die erste Halbzeit bot guten Unterhaltungswert. Die Wolfsburger gingen früh in Führung, weil sie einen Patzer im Aufbauspiel der Berliner eiskalt ausnutzten. Der kroatische Neuzugang Lovro Majer (kam von Stade Rennes) bediente Goalgetter Wind, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zum 1:0 einnetzte - schon sein fünfter Saisonstreffer.

Wieder ein Tor: Jonas Wind

Doch der Champions-League-Starter aus der Hauptstadt schlug zurück. Nach Flanke von Aissa Laidouni wuchtete Nationalspieler Gosens den Ball per Kopf zum 1:1 ins Tor - ein schöner Treffer.

Ruhe brachte das nicht in die Aktionen der Berliner, im Gegenteil: Keine drei Minuten später lagen die Wölfe wieder in Front. Nach einer Ecke klärten die Berliner zwar, doch der Ball landete bei Rechtsverteidiger Joakim Maehle, der aus dem Hinterhalt sehenswert zur erneuten Wolfsburger Führung traf. Ein verdientes Resultat nach 45 Minuten, denn die Schützlinge von Niko Kovac spielten kombinationsstärker und insgesamt überlegen.

Langeweile in der zweiten Halbzeit

Ganz so unterhaltsam ging es nach der Pause nicht weiter. Die Wolfsburger verlegten sich auf die Sicherung der Defensive. Union schaffte es nicht, seine Offensivkräfte Kevin Behrens und David Fofana in Szene zu setzen.

So verlief die zweite Hälfte vergleichsweise arm an Höhepunkten. Unions Stareinkauf Leonardo Bonucci machte sich zwar an der Seitenlinie warm, wurde von Trainer Urs Fischer aber dann doch nicht gebracht. Union investierte zwar mehr in der zweiten Halbzeit, aber die letzte Klarheit und der letzte Wille in den Aktionen fehlte.

So auch bei Sheraldo Beckers Kopfball in der 86. Minute, der knapp am Tor vorbeiging. Auf der anderen traf Tiago Tomas für den VfL nur den Pfosten. So blieb es beim knappen Sieg für Wolfsburg.

VfL in Dortmund gefordert, Union gegen Real Madrid

Am 5. Spieltag geht es für die Wölfe nach Dortmund (Samstag, 23.09.2023 um 15.30 Uhr). Zeitgleich tritt Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim an. Zuvor geht es für die "Eisernen" aber noch am Mittwoch zum Highlight-Spiel gegen Real Madrid.