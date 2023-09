61. Noussair Mazraoui Bayern Einwechslung bei Bayern München: Noussair Mazraoui

61. Joshua Kimmich Bayern Auswechslung bei Bayern München: Joshua Kimmich

61. Jamal Musiala Bayern Einwechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

61. Thomas Müller Bayern Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

60. Bei den Bayern stehen mit Mazraoui und Musiala die ersten Spieler zur Einwechselung bereit.

57. Kane lässt die Mega-Möglichkeit liegen! Davies spielt setzt Müller aus dem linken Halbraum in Szene. Der heutige FCB-Kapitän lässt den Ball in der Box perfekt in den lauf von Kane klatschen, der dadurch plötzlich völlig frei vor dem Tor steht. Aus etwa sieben Metern visiert der Neuner das untere linke Eck an. Hrádecký bleibt lange stehen und ist dann mit einer überragenden Fußabwehr dazwischen.

54. Bei einem so ausgeglichenen Duell könnten heute die Ausdauer und die Ersatzleute ausschlaggebend sein wer sich den Sieg holt. Immerhin waren 16 Bayern und 15 Leverkusener auf Länderspielreise. Bei den Münchnern ist Joshua Kimmich noch einmal besonders hervorzuheben. Immerhin war der Sechser noch vor kurzem angeschlagen und Thomas Tuchel war sich vor der Partie nicht sicher, ob es für 90 Minuten reicht.

52. Was für ein Strahl von Boniface! Auf Höhe der Mittellinie landet der Ball beim nigerianischen Mittelstürmer, der sieht, dass Ulreich etwas weit vor seinem Tor steht und dann nicht lange fackelt. Sofort schließt der 22-Jährige mit rechts ab und jagt den Ball mit einem absoluten Geschoss auf das Tordach.

50. Die Intensität ist auch nach dem Seitenwechsel weiter hoch. Aktuell ist von dem Chancenfestival der Schlussphase der ersten Hälfte aber nicht mehr viel zu sehen. Beide Teams sind zunächst um Sicherheit bemüht.

47. Florian Wirtz Leverkusen Gelbe Karte für Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Wirtz verhindert am FCB-Strafraum eine schnelle Ausführung eines Freistoßes und bekommt dafür die Gelbe Karte.

46. Weiter geht's! Die Bayern kehren personell unverändert auf das Feld zurück. Bei Leverkusen kommt Exequiel Palacios für Robert Andrich. Damit kehrt Xabi Alonso zu seiner Elf zurück, die an den ersten drei Spieltagen jeweils startete.

46. Exequiel Palacios Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

46. Robert Andrich Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Robert Andrich

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Was für ein Fußballfest in München! Bayern und Leverkusen bieten sich einen offenen Schlagabtausch bei dem es zur Pause 1:1 steht. Der Rekordmeister erwischte den deutlich besseren Start und war in der Anfangsphase komplett dominant. Folgerichtig gingen sie früh durch Harry Kane (7.) in Front. Die Gäste fanden sich mit zunehmender Spielzeit dann aber immer besser zu Recht und kamen durch einen sensationell verwandelten Freistoß von Álex Grimaldo (24.) zum Ausgleich. Der hat dann offensichtlich nochmal richtig den Glauben bei der Werkself freigesetzt, die von da an sehr aggressiv nach vorne verteidigte. Dadurch kamen die Rheinländer zu vielen frühen Ballgewinnen und Möglichkeiten. In den letzten Minuten vor dem Gang in die Kabinen drehte dann nochmal der FCB auf und kam zu gleich mehreren Hochkarätern. Dank Hrádecký steht es jedoch weiterhin nur 1:1. Im zweiten Abschnitt darf es gerne so weitergehen. Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Gnabry lässt gleich zweimal das 2:1 liegen! Kim setzt den Linksaußen mit einem schönen langen Ball in Szene. Die Mitnahme ist dann aber sogar noch schöner. Mit der Hacke kontrolliert Gnabry das Leder und schließt prompt aus spitzem Winkel ab. Seinen Versuch auf das lange Eck kann der glänzend aufgeleckte Hrádecký aber entschärfen. Kurze Zeit darauf kommt der 27-Jährige im Zuge einer zweiten Welle nach einer Ecke aus sechs Metern zum Kopfball und verfehlt das linke Eck nur um Haaresbreite.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Wieder ist Hrádecký zur Stelle! Müller schaltet sich mal auf der rechten Seite mit ein und wird viel zu frei gelassen. Deswegen hat der Routinier alle Zeit der Welt den Ball hoch in die Box zu schlagen. Goretzka kommt perfekt angelaufen, aber kann Hrádecký mit seinem Kopfball aus gut sieben Metern nicht überwinden.

43. Auf der anderen Seite bittet Leroy Sané zum Tänzchen und sucht dann aus 20 zentralen Metern mit dem linken Innenrist ab. Sein Schlenzer auf das untere linke Eck kann Hrádecký nur so gerade eben mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten lenken.

41. Victor Boniface ist einfach ein Monster! Von links neben dem Sechzehner zieht der 22-Jährige im Alleingang gegen gleich drei Bayern-Verteidiger in die Mitte. Dayot Upamecano ist zwar dran, aber kann ihn einfach nicht vom Ball trennen. Schlussendlich kann Kim den Abschluss aus aussichtsreicher Position aber über das Tor abwehren.

38. Mittlerweile ist das hier wirklich ein offener Schlagabtausch und das von allen erhoffte und erwartete Topspiel.

35. Hrádecký und Tah verhindern die erneute FCB-Führung! Kimmich bringt den anschließenden Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch vorne rein. Müller kommt acht Meter vor dem Tor zum Kopfball, aber scheitert am glänzend reagierenden Hrádecký. Der Abpraller landet rechts vor dem Fünfer bei Gnabry, der mit seiner Direktabnahme jedoch am langen Bein von Tah hängen bleibt.

34. Jonas Hofmann Leverkusen Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen)

Hofmann klammert sich auf der linken Defensivseite an Müller fest und lässt auch auf dem Weg nach innen nicht los. Dafür gibt es natürlich Freistoß und folgerichtig auch die erste Verwarnung für einen Spieler der Partie.

33. Florian Wirtz schickt Victor Boniface mit einem absoluten Zuckerpass durch die Schnittstelle auf die Reise. Der Nigerianer behält vor dem Tor die Ruhe und schiebt gekonnt unten rechts ein. Allerdings stand er zuvor klar im Abseits und der Treffer zählt zu Recht nicht.

32. Leverkusen nähert sich dem 2:1 an! Tapsoba erobert den Ball ganz weit vorne gegen Müller und dann geht es ganz schnell. Über wenige Stationen geht der Ball bis links im Strafraum zu Boniface. Aus spitzem Winkel jagt der Stürmer den Ball jedoch am kurzen Eck vorbei.

30. In der Anfangsphase stand die Werkself noch fast ausschließlich hinten drin. Mittlerweile sind sie aber voll da, setzen die Bayern deutlich früher unter Druck und kommen dadurch zu frühen Ballgewinnen.

29. Für die Hausherren ist der Gegentreffer natürlich ein herber Dämpfer. Kimmich und Co. lassen den Ball jetzt erstmal wieder ruhig durch die eigenen Reihen laufen, um die Spielkontrolle zurückzugewinnen.

27. Auch das zweite Tor im Spitzenspiel resultiert aus einem Standard und Álex Grimaldo zeigt, dass er auf seiner linken Seite ein absoluter Gewinn für Leverkusen ist.

25. Thomas Tuchel Bayern Gelbe Karte für Thomas Tuchel (Bayern München)

Tuchel regt sich im Anschluss an den Gegentreffer immer noch über den Foulpfiff auf und sieht dafür Gelb.

24. Álex Grimaldo Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Álex Grimaldo

Ein absolutes Traumtor sorgt für den Ausgleich! Álex Grimaldo übernimmt bei einem Freist0ß aus etwa 20 Metern fast zentraler Position die Verantwortung. Mit dem linken Innenrist zirkelt der 27-Jährige den Ball wunderschön über die hochspringende Mauer und trifft perfekt oben rechts unter die Latte. Ulreich macht sich ganz lang, aber hat keine Abwehrchance.

23. Jetzt kommen die Leverkusener! Erst rauscht eine Hofmann-Flanke durch den bayrischen Strafraum, die Wirtz am zweiten Pfosten nur knapp verpasst. Dann wird ein Boniface-Schuss erst im letzten Moment von Kim über das Tor abgefälscht.

21. Zum ersten Mal rollt ein Bayer-Konter vielversprechend auf den FCB-Strafraum zu. Wirtz trägt den Ball dabei dynamisch über das Feld. Sein Anspiel auf Boniface ist aber zu ungenau und Laimer gleich doppelt stark dazwischen.

20. Leroy Sané tritt erneut zum Eckstoß von der rechten Seite an und schlägt den Ball erneut scharf vor das Tor. Am ersten Pfosten verpassen alle Akteure, sodass Lukáš Hrádecký dahinter das Ding spektakulär wegfausten kann.

18. Hrádecký fängt eine gegnerische Flanke ab und schickt dann sofort Boniface auf die Reise. Upamecano passt aber sehr gut auf und lässt den bulligen Stürmer nicht vorbei.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei und die Führung der Bayern hochverdient. Der Rekordmeister agiert höchst konzentriert und sehr dominant. Die Werkself sucht noch den Weg in das Spiel. Mit einem gelungenen Konter könnte sich aber natürlich alles sofort wenden.

15. Frimpong schaltet sich zum ersten Mal auf seiner rechten Seite in der Offensive mit ein und holt direkt einen Eckstoß heraus. Der bleibt allerdings ungefährlich.

14. Xabi Alonso ist mit dem Start seines Teams natürlich nicht zufrieden und versucht seine Jungs von der Seitenlinie aus zu beruhigen.

11. Die Bayern machen einfach weiter! Ein Querpass von Gnabry wird auf Höhe der Strafraumkante zunächst von Andrich abgefangen. Der 28-Jährige bekommt den Ball aber nicht weg. Stattdessen landet der bei Sané, der ihn sich 18 Meter vor dem Tor noch auf seinen starken linken Fuß legt, aber ein gutes Stück zu hoch abschließt.

10. Bei Bayer 04 Leverkusen zeichnet sich eine klare Schwäche bei der Verteidigung von Standards ab. Alle vier Gegentreffer kassierten sie per Kopf nach einem ruhenden Ball.

9. Im Duell der Top-Stürmer legt Harry Kane mit seinem vierten Treffer früh vor. Von Boniface ist, abgesehen von einer kurzen Behandlungspause, noch nichts zu sehen gewesen.

7. Harry Kane Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Harry Kane

Die bayrische Dominanz wird nach einem Standard belohnt! Sané bringt eine Ecke von der rechten Fahne mit ganz viel Schnitt zum Tor an den ersten Pfosten. Dort verlängert Tapsoba in einem kleinen Pulk unglücklich, am zweiten Pfosten kann sich Kane zudem von Xhaka lösen und aus kürzester Distanz ungestört zur Führung einköpfen.

6. Die Münchner scheinen sich viel vorgenommen zu haben für den heutigen Abend. Die Heimelf ist klar spielbestimmend. Leverkusen kommt kaum hinten heraus.

4. Der nächste bayrische Angriff rollt und der Ball landet mit etwas Glück halbrechts im Sechzehner bei Sané. Der 27-Jährige wird nach außen abgedrängt, aber legt elegant mit der Hacke ab auf Konrad Laimer. Der Abschluss des Österreichers ist im Anschluss aber zu locker und unplatziert. Deswegen hat Lukáš Hrádecký keine Probleme zu parieren.

2. Die Münchner haben in den ersten Sekunden den Ball. Am Ende chippt Kimmich den Ball über die gegnerische Abwehrkette hinweg in den Lauf von Gnabry. Der Nationalspieler erreicht das Anspiel links im Fünfer aber nicht und wird ohnehin wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen.

1. Endlich geht es los! Granit Xhaka stößt für die in Schwarz-Rot spielenden Gäste an. Bayern hält in den grünen Wiesn-Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Erdbebens in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen.

Den jüngsten direkten Vergleich konnte Bayer im März mit 2:1 für sich entscheiden. Damals drehten die Rheinländer die Partie durch einen Elfmeter-Doppelpack von Exequiel Palacios und sorgten mit dem Erfolg für den Rauswurf von Julian Nagelsmann. Für Thomas Tuchel ist es also das erste Trainer-Duell mit Xabi Alonso.

Bereits achtmal trafen die beiden Klubs schon in der Konstellation als Erst- und Zweitplatzierter aufeinander. Nur 1986 konnte Leverkusen in der Situation erfolgreich sein. Die darauffolgenden siebenmal als die beiden Teams die Tabelle anführten ging jedes Mal der FC Bayern als Sieger vom Feld. So auch im Dezember 2020 als Leverkusen letztmals Tabellenführer war, die Spitzenposition durch eine 2:1-Niederlage aber an die Münchner verlor.

Zum ersten Mal in dieser Saison gibt es bei Bayer 04 Leverkusen in der Liga eine Veränderung in der Startelf. Xabi Alonso bringt Robert Andrich für Exequiel Palacios. Der Weltmeister war mit der argentinischen Nationalmannschaft unterwegs und bekommt nach den Reisestrapazen eine Pause für die anstehenden englischen Wochen. Auch bei der Werkself gibt es mit Amine Adli und Piero Hincapié wichtige Rückkehrer in den Kader.

Thomas Tuchel nimmt im Vergleich zum ersten Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nach zuvor vier sieglosen Begegnungen zwei Wechsel vor. Serge Gnabry beginnt für Kingsley Coman, der mit muskulären Beschwerden ausfällt, und Konrad Laimer ersetzt Noussair Mazraoui. Zudem ist Jamal Musiala nach überstandener Verletzung zurück im Kader.

Bei Leverkusen kam im Sommer mit Spielern wie Álex Grimaldo, Hofmann und Xhaka nicht nur neue Qualität dazu, sondern auch viel Erfahrung. Gepaart mit der jungen und hungrigen Truppe, die Alonso bereits in der letzten Saison zur Verfügung stand und dem absoluten Shootingstar Boniface ist die Werkself aktuell die wohl heißeste Mannschaft der Liga und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder. Bayer hat ebenfalls neun Zählern auf dem Konto und stellt mit elf erzielten Treffern zusammen mit dem VfB Stuttgart die beste Offensive der Liga. Dadurch grüßen sie aktuell von ganz oben und wollen den ersten Platz auch gegen den FCB verteidigen. Mit einem vierten Sieg zu Ligabeginn könnten sie zudem sogar einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus den ersten drei Begegnungen und zuletzt sogar einem Dreier beim Angstgegner aus Mönchengladbach haben die Münchner einen gelungenen Ligastart hingelegt. Die Siegesserie will der FC Bayern heute weiter ausbauen und damit zeigen, dass sie es auch gegen Top-Teams draufhaben. Im Supercup kassierten die Rot-Weißen gegen Leipzig schließlich noch eine empfindliche 3:0-Heimpleite. Mit einem Erfolg gegen Leverkusen würde der Rekordmeister nicht nur ein klares Signal an die Konkurrenz senden, sondern auch die Spitzenposition übernehmen.