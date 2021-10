Gleich in der siebten Minute traf Marco Richter zum frühen Schock für die Frankfurter Einracht, die in der ersten Hälfte zu fehlerhaft agierte. Nach der Pause drängte die Eintracht auf den Ausgleich, doch Jurgen Ekkelenkamp (63.) zerstörte zunächst die Hessener Hoffnungen. Ein Elfmeter, den Paciencia (78.) mittig verwandelte, sorgte noch einmal für Spannung in der Schlussphase, in der die Hessen aber nicht mehr ausgleichen konnten.