Die neue Ära des SC Freiburg im Europa-Park-Stadion hat mit einem Remis gegen RB Leipzig begonnen. Im ersten Pflichtspiel nach dem Umzug kamen die Badener am Samstag zu einem 1:1 (0:1) gegen RB Leipzig. Emil Forsberg verwandelte einen höchst umstrittenen Elfmeter zur Leipziger Führung (32.). Woo-Yeong Jeong glich für Freiburg aus (64.). Der SC rangiert damit weiterhin ungeschlagen mit 16 Punkten auf Rang vier, RB verharrt im Tabellenmittelfeld.

Umstrittener Elfmeter bringt RB in Front

Die Freiburger hätten früh die Stimmung in der neuen Arena anheizen können: Doch statt das 1:0 zu erzielen, schob Jeong (12.) den Ball aus gut fünf Metern knapp links am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite vergab Forsberg wenig später die große Chance für die Gäste: Sein Schuss (18.) flog zwar an SC-Torhüter Mark Flekken vorbei, aber auch am Tor.

Dann rückte der Schiedsrichter Daniel Siebert in den Mittelpunkt: Nach einer Aktion von Philipp Lienhart gegen RB-Torjäger Christopher Nkunku entschied er auf Elfmeter - eine höchst umstrittene Entscheidung. Freiburgs Trainer Christian Streich wütete an der Seitenlinie, doch die Entscheidung hatte auch nach dem Videobeweis Bestand: Forsberg verlud Flekken - Streich kassierte die Gelbe Karte. Die Gastgeber hatten dann Pech, mit einem Rückstand in die Pause zu gehen: Lucas Höler (45.) traf den Pfosten.