Bielefeld hat Glück - und Ortega

"Für Träumereien ist jetzt nicht so der ganz große Raum" , hatte Marco Kostmann, eigentlich Torwarttrainer der Arminia, aber im Saisonendspurt zum Cheftrainer befördert, vor dem Anpfiff bei "Sky" gesagt. Und so kam es dann auch. Zwar begann Bielefeld engagiert, war aber offensiv zu ungefährlich. Immer, wenn es schnell gehen musste und Lücken in der Leipziger Abwehr da waren, fehlte die Präzision. Ein altes Problem des DSC: Nur 27 Tore in 34 Spielen sind zu wenig.

Leipzig hingegen brauchte etwa eine Viertelstunde, um Lösungen gegen Bielefeld zu entwickeln. Bei der ersten RB-Chance verhinderte nur der Pfosten das 21. Saisontor von Christopher Nkunku (13.), nach 25 Minuten zielte Benjamin Henrichs zu hoch.

Der Druck auf das Bielefelder Tor wuchs stetig, in der 34. Minute parierte Stefan Ortega einen Nkunku-Flachschuss stark. Die deutlich größere (individuelle) Klasse der Leipziger wurde immer offensichtlicher. Ortega war einmal mehr bester Bielefelder - er wird den Klub nach dem Abstieg verlassen.