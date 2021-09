Beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (18.09.2021) waren die Arminen vor allem zu Beginn der ersten Hälfte das bessere Team. In Halbzeit zwei hatte Bielefeld dagegen Glück, die Partie nicht zu verlieren. Der DSC verharrt mit vier Zählern weiterhin in der unteren Tabellenregion, Hoffenheim liegt nur einen Zähler vor und drei Plätze besser als Bielefeld.

Bielefeld nah an der Führung