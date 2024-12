Trapp verhindert Klatsche RB Leipzig schießt sich an Frankfurt heran Stand: 15.12.2024 21:28 Uhr

Zum Abschluss des 14. Spieltags hat RB Leipzig einen wichtigen Sieg im Topduell gegen Eintracht Frankfurt gefeiert. Deren Torhüter Kevin Trapp glänzte beim 1:2 (1:1), wurde aber nicht belohnt. Bei den Treffern von Benjamin Sesko (19.) und Lois Openda (52.) war auch der 33-Jährige machtlos, Nathaniel Brown konnte zwischenzeitlich ausgleichen (40.).

Eine Woche vor dem Spiel in Leipzig war Trapp noch mitverantwortlich dafür, dass Frankfurt gegen den FC Augsburg (2:2) zwei Punkte liegen ließ. Der SGE-Keeper patzte beim Treffer von Samuel Essende und sagte hinterher: " Das war kein guter Tag für mich. Ich hatte nicht viel zu tun und mache dann einen Fehler. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. "

Trapp hält, was er kann

Beim Gastspiel bei RB zeigte Trapp dann aber die Reaktion, die sich jeder Frankfurter von ihm gewünscht haben dürfte - denn allein Trapp war es zu verdanken, dass die Partie nicht schon frühzeitig zugunsten der Gastgeber entschieden war. Gegen Sesko (21.) und zweimal gegen Openda (22.) hielt der einstige Nationaltorwart herausragend und sein Team im Spiel.

Bezwungen wurde der 34-Jährige nur in der 19. Minute, als ihn seine Vorderleute ganz besonders im Stich ließen. Trapp entschärfte zunächst aus kurzer Distanz den Schuss von Christoph Baumgartner, doch keiner der Frankfurter Verteidiger reagierte. Und so konnte Sesko den Abpraller per Kopf zur Leipziger Führung verwerten - da kam dann auch Trapp, der als einziger noch das Schlimmste zu verhindern versuchte, zu spät.

Brown gleicht aus, Openda legt wieder vor

Frankfurt brauchte eine halbe Stunde, um in der Partie anzukommen. Hugo Larsson hatte die erste Gelegenheit, doch auch Marten Vandevoort hielt gut (30.). Danach hatte der RB-Torhüter aber Glück, dass der Freistoß von Omar Marmoush nur an den Querbalken klatschte (32.). Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich die Eintracht dann aber doch für die Leistungssteigerung, nach großartigem Assist von Can Uzun knallte Nathaniel Brown den Ball ins lange Eck des Leipziger Tores - 1:1 (40.).

Die Verbesserung der Frankfurter war allerdings alles andere als nachhaltig, denn nach der Pause offenbarte die Eintracht-Defensive wieder große Löcher - und das rächte sich. Openda kam nach einem Eckball ganz frei zum Abschluss und brachte Leipzig aus kurzer Distanz wieder in Führung (52.). Trapp hatte nicht den Hauch einer Chance.

Von Frankfurt kommt auch in der Schlussphase zu wenig

So turbulent die Partie bis zum 2:1 war, so sehr flachte sie danach für lange Zeit ab. Es passierte in den Strafräumen nahezu gar nichts, ehe sich Frankfurt zu Beginn der letzten Viertelstunde mit einer Schlussoffensive versuchte. Die öffnete aber auch Räume für Leipzig, die beinahe im 3:1 resultierten - aber das verhinderte wieder Trapp. Nach einem Schlenzer von Antonio Nusa war er wiederholt zur Stelle (78.).

Auf der anderen Seite hatte Frankfurt erst kurz vor Schluss einige Gelegenheiten, die Marmoush (88.) und Igor Matanovic (88./90.+1) allerdings nicht nutzen konnten. Und so gelang es Leipzig, in der Tabelle nach Punkten mit der Eintracht gleichzuziehen. Die hat zwar als Dritter in der Gesamtabrechnung noch die Oberhand, trotz eines sehr starken Trapps reichte es am Sonntag - wie schon elf Tage zuvor im DFB-Pokal - aber bei weitem nicht für einen Punktgewinn.

Leipzig in München, Frankfurt gegen Mainz

Die Leipziger fahren zum Abschluss des Jahres am Freitag (20.12.2024) zum Auswärtsspiel nach München (20.30 Uhr). Frankfurt hat einen Tag später Mainz 05 zu Gast (21.12., 15.30 Uhr).