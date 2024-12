Erste Liga-Pleite für München Mainz öffnet die Tür für Bayerns Titelkonkurrenten Stand: 14.12.2024 17:27 Uhr

Von wegen die Meisterschaft ist nur noch Formsache. Mainz 05 hat Bayern München die erste Liga-Pleite der Saison zugefügt und der Fußball-Bundesliga mehr Spannung beschert. Zwei Treffer von Jae-Sung Lee (41. und 61. Minute) bescherten dem Team von Trainer Bo Hendricksen einen sogar verdienten 2:1 (1:0)-Sieg. Mainz darf jetzt sogar von Europa träumen.

Am 22. November war es, da versuchte Uli Hoeneß, Aufsichtsrats-Mitglied beim FC Bayern, das Titelrennen bereits für beendet zu erklären. "Was ich zusagen kann, ist die Meisterschaft" , sagte der einstige Klubchef damals auf einer Veranstaltung der Schweizer Zeitung "Finanz und Wirtschaft". Etwas mehr als drei Wochen später gerät diese Zusage immer mehr in Gefahr zu geraten. Denn die Bayern bleiben zwar Ligaprimus, der Vorsprung auf Bayer Leverkusen beträgt aber nur noch vier Zähler.

Burkardts Verletzung verhindert mögliche Mainz-Führung

In Mainz starteten die Bayern zwar stark, aber dann offenbarten sie ganz große Probleme gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. Michael Olise traf in der sechsten Minute aus 16 Metern den Außenpfosten und vergab damit die einzig nennenswerte Gelegenheit für den Rekordmeister in der ersten Halbzeit.

Mainz stellte sich nicht wie viele Bayern-Gegner hinten rein, sondern spielte mit, setzte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unter Druck - und die kam damit nicht zurecht. Jonathan Burkardt bekam dann die große Gelegenheit, in der 13. Minute von der Mittellinie aus frei auf das gegnerische Gehäuse zuzulaufen, kurz vor dem Strafraum zog er sich jedoch eine Muskelverletzung zu. Burkardt schloss zwar noch (harmlos) ab, musste dann aber raus.

Ausgerechnet der Mainzer Garant der vergangenen Wochen, in den vergangenen vier Spielen traf der 24-Jährige fünfmal, in dieser Saison bereits schon zehnmal. Nun musste seine Mannschaft ohne Burkardt auskommen, doch sie machte den Eindruck, als wollte sie für ihn dieses Spiel gewinnen.

Burkardt-Ersatz Sieb wird zum Doppel-Vorbereiter

Anthony Caci vergab nach einer Ecke eine weitere große Chance der Mainzer (29.), doch kurz vor der Pause jubelten sie dann doch noch. Nach einer Fehlerkette von Eric Dier, Min-Jae Kim und Michael Olise landete ein Querschläger von Armindo Sieb (wurde für Burkardt eingewechselt) auf dem Fuß von Lee, der zum 1:0 einnetzte (41.). Die verdiente Führung und auch die große Hoffnung für die Bundesliga-Konkurrenz, die sich näher an die Bayern heranpirschen wollte.

Und das wurde in der 61. Minute noch viel wahrscheinlicher. Sieb glänzte bei seiner Flanke wieder als Vorbereiter und Lee erneut im Zentraum als eiskalter Vollstrecker - das 2:0 für Mainz und die erste Bundesliga-Niederlage der Bayern nun endgültig ganz nah.

FC Bayern trotz Sané-Treffer ohne Kane zu harmlos

Zudem schien Mainz seinen Ruf als Auswärts-Angstgegner der Bayern zu bestätigen. Die 05er waren drauf und dran, den dritten Sieg im vierten Liga-Heimspiel seit 2021 zu feiern - und sie kamen ihm mit jeder Minute näher dran. Denn die Münchner drückten zwar, das Hendricksen-Team verteidigte diese Angriffe aber lange recht souverän und problemlos.

In der 87. Minute wurde es dann aber doch noch eng. Ein Schuss von Joshua Kimmich wurde für Mainz so unglücklich abgeblockt, dass der Ball auf dem Fuß von Sané landete, der ins leere Tor einschob.

Bei den Bayern fehlten aber die Kreativität und die Leichtigkeit der vergangenen Monate, auch das Fehlen von Harry Kane machte sich bemerkbar, im Sturmzentrum strahlte der Tabellenführer ansonsten keine Gefahr aus. Entsprechend geriet der Mainzer Sieg nicht mehr in Gefahr. So schmilzt nicht nur der Bayern-Vorsprung auf Leverkusen, sondern Mainz grüßt plötzlich als Tabellensechster die Konkurrenz im Rennen um den Europapokal.

Mainz in Frankfurt, München gegen Leipzig

Mainz muss kommenden Spieltag in Frankfurt ran (21.12., 15.30 Uhr). Die Bayern spielen am Freitagabend gegen RB Leipzig (20.12., 20.30 Uhr).