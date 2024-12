Im Vergleich zum vergangenen Dienstag gibt es zwei Veränderungen beim FC Bayern zu vermelden. In der Innenverteidigung fängt Eric Dier an, der erst zum zweiten Mal in der aktuellen Spielzeit von Beginn an spielt. Sein letzter Startelf-Einsatz war übrigens im Pokal am 30. Oktober. Auch da hieß der Gegner: 1. FSV Mainz 05. Der Engländer nimmt den Platz von Dayot Upamecano ein. Außerdem findet sich Leon Goretzka auf der Bank wieder und wird durch Aleksandar Pavlović ersetzt. Am üblichen 4-2-3-1 hat sich unterdessen nichts geändert. Dem stehen die Gastgeber gegenüber, die nach der knappen 3:4-Pleite gegen den VfL Wolfsburg auf einer Position tauschen. Moritz Jenz rückt für Danny da Costa in die Dreierkette. Auch hier bleibt Bo Henriksen seinem 3-4-2-1-System treu.