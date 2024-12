VfL-Keeper getroffen Eklat in Berlin - Fast-Spielabbruch bei Union gegen Bochum Stand: 14.12.2024 17:57 Uhr

Ein Feuerzeugwurf gegen Bochums Keeper hat bei der Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum fast für einen Spielabbruch gesorgt. Wie die lange unterbrochene Partie gewertet wird, bleibt abzuwarten. Bis in die Nachspielzeit hatte der über 80 Minuten in Unterzahl agierende VfL ein 1:1 gehalten. Dann kam der Feuerzeugwurf, die Spielunterbrechung und die Frage, wie dieses Spiel letztlich gewertet wird.

Es lief die Nachspielzeit der Partie, als Drewes - vom Feuerzeug am Kopf getroffen - zu Boden ging. Schiedsrichter Martin Petersen unterbrach das Spiel daraufhin und bat beide Teams in die Kabinen. Während die Berliner recht schnell auf den Platz zurückkehrten, ließ der VfL, der sein Wechselkontingent auch schon erschöpft hatte, auf sich warten.

Nach rund 30 Minuten Unterbrechung kehrte auch der VfL zurück. Mit Stürmer Philipp Hofmann im Tor. Die Partie wurde fortgesetzt, am Resultat änderte sich nichts mehr. Wie das Spiel aber letztlich gewertet wird - das wird das Sportgericht entscheiden müssen.

Sieglos-Bochum gern gesehener Gast

Mit gerade einmal zwei Zählern aus 13 Spielen im Gepäck war der VfL Bochum an die Alte Försterei gekommen. Auch der neue Coach Dieter Hecking hatte das Ruder seit Beginn seiner Amtszeit noch nicht herumreißen können. Klar, dass Union daher heiß war auf einen ersehnten Heimsieg. Schließlich hatten auch die Köpenicker in den letzten sechs Partien keinen Dreier mehr einfahren können.

Megachance nach 20 Sekunden

Kevin Vogt - von einer Zahn-OP erholt - durfte bei den Eisernen gegenüber der Vorwoche wieder auf seiner zentralen Abwehrposition ran, Leopold Querfeld musste dafür auf die Bank. Er dürfte kaum Platz genommen haben, da wäre um ein Haar schon Grund zum Jubel gewesen. Woo-yeong Jeong hatte nach nur 20 Sekunden Spielzeit Fahrt auf der rechten Außenbahn aufgenommen. Seine Flanke fand Tim Skarke, der die Kugel aus fünf Metern aber volley über das Tor drosch.

Union war on fire, der VfL wagte sich erst nach zehn Minuten erstmals nach vorn. Über die linke Seite hatte Maximilian Wittek Druck gemacht und Moritz Broschinski ins Spiel gebracht. Der kantige Mittelstürmer hatte den Ball am linken Fuß, fackelte nicht lange, scheiterte mit seinem Abschluss aus 15 Metern aber an Union-Keeper Frederik Rönnow.

Bochum früh in Unterzahl

Wenig später der Nackenschlag für den VfL: Andrasch Schäfer war von Bochums Koji Miyoshi rüde von den Beinen geholt worden. Schiri Martin Pedersen zögerte nicht und stellte den Bochumer mit Rot vom Platz (13.). Konnte es dicker kommen für den Tabellenletzten? Wohl kaum.

Es war klar, was nun passierte: Union bekam die totale Feldüberlegenheit. Mit einem Mann mehr auf dem Platz generierte das Gastgeber-Team eine Quote von fast ständigem Ballbesitz. Bochum zog sich zurück, lauerte auf einfache Fehler des Gegners im Spielaufbau.

Union schläft, Bochum trifft

Doch in der 23. Minute passierte das beinahe Unfassbare: Felix Passlack hatte sich über rechts nach vorn gewagt - seine Flanke aus dem Halbfeld aber ähnelte mehr einer Verzweiflungstat. Egal: Unions Abwehr hatte die Aktion total falsch eingeschätzt und ließ Ibrahima Sissoko acht Meter vor dem Tor beinahe unbehindert köpfen. Folge: Der lange Mittelfeldmann wuchtete die Kugel zum 0:1 ins kurze Eck.

Ein fieser Schlag für Union, den die Berliner aber wegsteckten. Sie blieben dran. Und kamen nach einer guten halben Stunde zum längst fälligen Ausgleich. Robert Skov hatte Benedict Hollerbach 13 Meter vor dem Tor freigespielt. Der machte einen kleinen Sidestep und schob die Kugel durch die Beine von Sissoko zum 1:1 ins lange Eck - Bochums Keeper Patrick Drewes hatte keine Chance (32.).

Bochum kämpft verzweifelt

Union drängte, aber der VfL verteidigte mit Leidenschaft. Mit dem Mut der Verzewiflung warfen sie sich in jeden Zweikampf, in jede Flanke und Abschluss der Berliner. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte aber dennoch das 2:1 fallen müssen. Unbedrängt kam Danilho Doekhi aus 16 Metern zum Abschluss - donnerte den Ball aber über den Querbalken.

Kurz nach Wiederanpfiff hätten die Unioner gern Hilfe vom Unparteiischen bekommen. Robert Skov hatte sich im Bochumer Strafraum in einem Zweikampf fallen lassen und Schiri Petersen zeigte auch tatsächlich auf den Punkt. Der Referee nahm seine Elfmeter-Entscheidung nach Ansicht der Kamerabilder aber wieder zurück - das war auch gut so.

Union tut sich schwer

In der Folge wurde es zäh. Der VfL stand tief, ließ die Berliner kommen. Die bauten zumeist über Vogt auf - für den das Spiel gegen Bochum ja immer ein besonderes ist. Vogt wuchs in Bochum auf, spielte acht Jahre für den VfL und wurde dort auch Profi. Gegen die VfLer, die den einen Punkt mit aller Macht festhalten wollten, fehlte den Eisernen aber nach vorn Tempo und irgendwie auch Kreativität.

Die Minuten zerrannen, Union kam trotz dauerndem Ballbesitz zu keinen klaren Chancen mehr. Bis in der Nachspielzeit der Feuerzeugwurf folgte.

Union Berlin in Bremen, Bochum gegen Heidenheim

Für Union Berlin geht es am kommenden Wochenende auswärts nach Bremen (21.12., 15.30 Uhr). Die Bochumer müssen einen Tag später zuhause gegen Heidenheim ran (22.12., 15.30 Uhr).