Borussia Mönchengladbach hat mit recht traditionellen Mitteln den sechsten Heimerfolg in Serie in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim 4:1 (3:1) gegen Holstein Kiel waren hohe Bälle der Schlüssel zum Sieg. Tim Kleindienst (1. Minute) und Alassane Plea (43.) trafen nach solchen per Kopf, Robin Hack (19.) mit einem Lupfer.

Nur 36 Sekunden waren gespielt, da hatte das Spiel schon die erwartete Richtung eingeschlagen. Gladbach konterte über die rechte Seite und Kleindienst verwertete eine butterweiche Flanke von Franck Honorat zur ganz frühen Führung. Und Kiel verdeutlichte schon wenige Augenblicke nach dem Anstoß, warum es im Schnitt fast drei Gegentreffer pro Partie kassiert.

Gigovics Traumtor lässt Kiel nur kurz hoffen

In Mönchengladbach hatte der Aufsteiger seinen Schnitt schon nach den ersten 45 Minuten erreicht - und immer wieder waren es hohe Bälle, mit denen die Kieler gar nicht zurecht kamen. Kleindienst vergab zunächst noch nach einer Hereingabe von Rocco Reitz den Hochkaräter zum 2:0 (19.), doch dann ermöglichte ein langer Ball Hack die Möglichkeit, die Gladbacher Führung mit einem sehenswerten Lupfer auszubauen (19.).

Ein traumhafter Fernschuss von Armin Gigovic in den Winkel ließ Kiel doch noch vom Punktgewinn träumen (30.), doch allzu lange hielt die Hoffnung allerdings nicht. Honorat servierte per Ecke zum zweiten Mal, diesmal war Plea am kurzen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle - 3:1 (43.).

Plea macht endgültig den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit passierte dann lange herzlich wenig. Erst nach 67 Minuten wurde es mal wieder brenzlig, Kiel meldete sich mit einer guten Offensivaktion. Moritz Nicolas konnte allerdings einen Schuss von Benedikt Pichler abwehren und den danach aufgrund eines vermeintlichen Handspiels geforderten Elfmeter bekamen die Gäste auch zurecht nicht.

Gladbach erhöhte danach doch noch das Bemühen, um die letzten Zweifel am Sieg zu beseitigen. Zunächst scheiterte Philipp Sander gegen seinen Ex-Klub noch per Freistoß (78.), doch kurz danach fiel das 4:1. Reitz bereitete diesmal flach vor und diesmal schloss Plea ebenfalls flach und mit dem Fuß ab (79.).

Durch den ungefährdeten Sieg haben die Gladbacher wieder den Anschluss an das Rennen um die europäischen Plätze hergestellt, der Rückstand beträgt nur noch einen Zähler. Kiel hat dagegen mit fünf Punkten nur das Glück, dass die unmittelbar davor platzierten Vereine bisher auch kaum punkten.

Gladbach in Hoffenheim, Kiel gegen Augsburg

Für Gladbach geht es zum letzten Spiel vor der Winterpause nach Hoffenheim (21.12., 15.30 Uhr). Zeitgleich spielt Kiel zuhause gegen Augsburg.