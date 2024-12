Überzeugender Sieg in Augsburg Leverkusen immer mehr im Meistermodus Stand: 14.12.2024 17:23 Uhr

Gegen Jahresende ist der Meister in Fahrt. In Augsburg lässt Bayer 04 Leverkusen nichts anbrennen und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München. Im vorletzten Spiel des Jahres schossen Martin Terrier (14.) und Florian Wirtz (40.) für Leverkusen einen 2:0 (2:0)-Sieg in Augsburg heraus.

Damit feierte das Team von Trainer Xabi Alonso den siebten Pflichtspielsieg in Folge und verkürzte nach Bayern Münchens erster Liga-Niederlage beim 1:2 in Mainz den Rückstand auf Platz eins auf vier Zähler. Die zuvor in fünf Heimspielen ungeschlagenen Augsburger liegen mit 16 Punkten im unteren Drittel der Tabelle.

Frimpong legt klug zur Leverkusener Führung auf

Nach dem 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Inter Mailand begann Leverkusen in Augsburg konzentriert, dominierte über Ballbesitz und Gegenpressing die Partie - und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Als Augsburg das erste Mal Platz anbot, schlugen die Gäste sofort zu. Jeremie Frimpong entwischte über die rechte Seite, legte klug zurück an den Elfmeterpunkt und Terrier schoss unten rechts zum 1:0 ein.

Für Leverkusen war es bereits das siebte Tor in der Anfangsviertelstunde. Kein Bundesliga-Team kommt nach 14 Spieltagen auf mehr. Augsburg konnte sich in der Folge zunächst kaum einmal befreien. Bei knapp 70 Prozent Ballbesitz bestimmten die Gäste die Partie und hätten durch einen abgefälschten Tella-Schuss (22.) fast schnell das zweite Tor nachgelegt.

Augsburgs Treffer zählt nicht

Im Gegenzug jubelt Augsburg kurz über den vermeintlichen Ausgleich. Doch Keven Schlotterbeck (23.) stand bei seinem Kopfballtreffer im Anschluss an einen langen Freistoß im Abseits. Generell kam von Augsburg lange nichts Richtung Tor von Lukas Hradecky. Auch als Leverkusen gegen Ende der ersten Halbzeit etwas passiver spielte, konnte der FCA daraus kein Kapital schlagen.

Dafür langte der deutsche Meister noch einmal zu. Wirtz wurde bei einem Gegenstoß der Gäste an der Strafraumgrenze nicht richtig angegriffen und erzielte durch die Beine von Chrislain Matsima aus 14 Metern das 2:0. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore - Leverkusen präsentierte sich in den ersten 45 Minuten enorm effektiv.

Leverkusen verwaltet in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei schaltete Leverkusen auf mehr Kontrolle um und spielte etwas abwartender. Augsburg hatte dadurch zwar mehr Spielanteile, aber Richtung Tor tat sich nicht viel. Erst in der Schlussphase wurden die Augsburger Aktionen Richtung Tor etwas zwingender, aber nicht wirklich brandgefährlich. Letztlich souverän behielten die Gäste auswärts ihre weiße Weste und sind damit als einziges Bundesliga-Team in dieser Saison auf fremdem Platz ungeschlagen.

Die Augsburger spielen das letzte Spiel vor der Winterpause in Kiel (Samstag, 21.12.2024, 15.30 Uhr). Leverkusen empfängt am Abend desselben Tages den SC Freiburg zum Topspiel in der heimischen Arena (18.30 Uhr).