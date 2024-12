St. Pauli verliert wieder zu Hause Bremer Auswärtskönige schlagen auch am Millerntor zu Stand: 14.12.2024 20:49 Uhr

Auf Reisen eine Spitzenmannschaft: Werder Bremen hat beim FC St. Pauli bereits seinen fünften Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Tore von Derrick Köhn (24. Minute) und Marvin Ducksch (54.) sorgten für das 2:0 (1:0) und den dritten Zu-Null-Pflichtspielerfolg in Serie. Nur der FC Bayern (17) holte in der Fremde mehr Punkte als Werder (16), derweil konnten die Paulianer keine Heimserie starten.

Gegen Holstein Kiel hatte St. Pauli zuletzt den ersten Bundesliga-Heimsieg nach 5039 Tagen gefeiert und wollte gegen Werder nachlegen. Entsprechend mutig startete der Aufsteiger auch in die Partie, er spielte mutig, offensiv, aber nicht gefährlich genug. Trotz Überlegenheit gab es zunächst keine Torchancen in einem intensiven, aber wenig ansehnlichen Spiel. Ein Schuss von Johannes Eggestein (18.) war noch die beste Szene.

Köhn lässt Werder überraschend jubeln

Doch dann schlug Bremen praktisch aus dem Nichts zu. Jens Stage setzte sich erst stark durch und behielt dann auch noch die Übersicht, er lag quer auf Köhn, der aus 15 Metern per Flachschuss das 1:0 erzielte (24.). Werder präsentierte sich nicht in Bestform, aber trotzdem wieder als Auswärtsmacht. Vier Siege hatte es zuvor schon in der Liga auf fremden Plätzen gegeben, dazu zwei Erfolge im DFB-Pokal.

Danach mühte sich St. Pauli weiter, allerdings mit dem gleichen Output wie vor dem Köhn-Treffer. Stattdessen musste Nikola Vasij kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Schuss von Marco Grüll noch den zweiten Gegentreffer verhindern (41.). Dennoch schien der zweite Heimerfolg in Folge für St. Pauli zu diesem Zeitpunkt weit weg.

Werder behält im Nebel auf St. Pauli den Überblick

Die zweite Halbzeit begann verhalten und nach wenigen Minuten kam sie komplett zum Erliegen. Weil beide Fanlager Pyrotechnik zündeten, entwickelte sich so viel Rauch am Millerntor, dass die Partie unterbrochen werden musste. Erst nach über zehn Minuten konnte es weitergehen.

Der Restart gelang zunächst St. Pauli besser, Danel Sinani schoss aus 22 Metern knapp drüber (49.), Eggestein dann Michael Zetterer in die Arme. Noch besser vom Bremen-Torhüter: Er schaltete sofort um, schlug weit auf Mitchell Weiser, der Ducksch in Szene setzte - und der vollendete sehr sehenswert volley zum 2:0 (54.).

Bremens Stark "schenkt" St. Pauli die beste Chance

Unmittelbar danach kam St. Pauli einem eigenen Treffer am nächsten, als Werder-Verteidiger Niklas Stark den Ball nach einer Ecke an die eigene Latte köpfte (56.). Nach einem Fehler von Senne Lynen stellte Carlo Boukhalfa Zetterer aus der Ferne vor eine weitere Prüfung, der Torhüter bestand aber auch diesamal (69.). St. Pauli kämpfte, spielte phasenweise auch gut, aber im letzten Drittel fehlte der entscheidende Punch.

Weil sich daran auch bis zum Ende des Spiels nichts änderte, verpassten die Hamburger eine große Chance, sich im Abstiegskampf ein wenig Luft zu verschaffen. Mit einem Sieg wäre der Vorsprung auf die letzten drei Plätze zumindest vorerst - der 1. FC Heidenheim spielt am Sonntag noch gegen den VfB Stuttgart - auf vier Punkte angewachsen. Dagegen darf Werder als Siebter auf die europäischen Plätze schielen.

St. Pauli in Stuttgart, Bremen gegen Union Berlin

Für St. Pauli geht es kommendes Wochenende nach Stuttgart (21.12., 15.30 Uhr). Zeitgleich empfängt Bremen die Mannschaft von Union Berlin.