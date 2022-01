Köln muss nach Bochum, Bayern bei der Hertha

Für den Tabellenführer geht es am 20. Spieltag mit dem nächsten Auswärtsspiel weiter, am Sonntag (17.30 Uhr) bei Hertha BSC. Köln tritt am Samstag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum an.

Stand: 15.01.2022, 17:30