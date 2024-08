Nach Auftakt-Treffern Jamie Gittens - der Durchbruch steht bevor Stand: 30.08.2024 07:40 Uhr

Dass Jamie Gittens ein außergewöhnliches Talent ist, daran hatten Experten noch nie Zweifel. Allerdings verlief die Karriere des jungen Engländers bisher nicht so wie geplant. Das scheint sich nun bei Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga zu ändern.

Es sollte wohl ein neuer Startschuss in ein besseres (Fußball-) Leben werden. Und dafür braucht es häufig Veränderung. Deshalb hatte Jamie Jermaine Bynoe-Gittens kurz vor der neuen Saison wohl auch seinen Namen verkürzt - zumindest für die Fälle, in denen er als Fußballprofi angesprochen wird.

Der Offensivmann von Borussia Dortmund will nur noch Jamie Gittens genannt werden, den Namenszusatz Bynoe hat er von seinem Trikot streichen lassen.

"Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist. Die meisten Leute kennen ihn als Gittens, also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf“ , sagte der junge Mann, der neben englischen auch Wurzeln auf Barbados hat.

Gittens schießt Borussia Dortmund zum Sieg

Zuletzt, gegen Eintracht Frankfurt, zum Auftakt der Bundesligasaison, hat Gittens gezeigt, dass dieser Neustart gelingen könnte. Seine zwei Tore beim mühsamen Dortmunder 2:0 gegen Eintracht Frankfurt zeigten eindrucksvoll, über welche Qualitäten er verfügt: Starkes Dribbling, pfeilschnelle Läufe und eine nicht so häufig zu findende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zeichnen Gittens vor allen Dingen aus.

Mit diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten könnte sich Gittens eigentlich in die bemerkenswerte Reihe der Jungstars wie Erling Haaland, Jude Bellingham oder auch Jadon Sancho einreihen, die sich beim BVB so prächtig entwickelt hatten. Am mangelndem Talent dürfte und würde es wohl eher nicht scheitern, eher andere, körperliche Faktoren hatten dies bislang verhindert.

Große Verletzungsmisere vor vier Jahren

Denn seine besonderen spielerischen Eigenschaften hatte Gittens in den letzten Jahren viel zu selten zeigen können. Seit seiner Verpflichtung im sommer 2020 wurde der geborene Londoner von einer Verletzungsmisere geplagt. Bänderrisse im Sprunggelenk und immer wieder Schulterverletzungen sorgten dafür, dass er in seinen jungen Jahren beim BVB bereits 70 Pflichtspiele verpasste.

Einen richtigen Rhythmus hat der 20-Jährige nie finden können, auch wenn er in den drei Jahren als BVB-Profi 45 Bundesligapartien absolvierte und dabei sechs Treffer erzielte. Dass Gittens zu den Hochbegabten gehört, daran hatten sie beim BVB aber nie Zweifel.

Schnörkelloses Tor gegen Frankfurt

"Er ist ein großartiger Junge. Wir hatten vor der Saison schon sehr große Hoffnungen, dass er in dieser Spielzeit den nächsten Schritt macht. Ich sehe eine großartige Entwicklung, ich sehe aber auch noch Potenzial. An diesen Dingen wird er konsequent arbeiten ", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Teil dieser Weiterentwicklung soll und muss es sein, dass Gittens seine Spielfreude in die richtigen Bahnen des Erwachsenen-Fußballs lenkt und auf nutzlose Übersteiger oder ein Eins-gegen-Eins zu viel künftig verzichtet. So wie beim 1:0 gegen Frankfurt, wo Gittens nahezu schnörkellos agierte.

Wunsch auf Startelf gegen Werder Bremen

"Ich habe sehr viele Gespräche mit ihm geführt. In der Vergangenheit hätte er da vielleicht noch ein paar Haken mehr gemacht. Aber es hat sich in der Vorbereitung schon angedeutet, dass er sich entwickeln will und sich über Tore und Assists definiert" , sagte BVB-'Trainer Nuri Sahin vor der anstehenden Bundesligapartie bei Werder Bremen (Samstag ab 15.30 Uhr live in der Radio-Reportage und im Ticker bei der Sportschau).

"Ich soll meinen Fußball genießen und lächeln ", sagte Gittens über die Anweisungen seines Trainers vor der Saison. Gittens hofft nun natürlich, dass er nach seinen beiden Toren nicht erst wieder von der Auswechselbank in das Spiel gegen die Hanseaten eingreifen darf.

Einen gelungenen Neustart hat er damit schon hingelegt. Wenn er jetzt noch zu einem nachhaltigen Rhythmus findet, dürfte sich sein Wunsch nach einem Stammplatz in der BVB-Startelf recht schnell erfüllen.