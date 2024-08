WDR-Sport Borussia Dortmund ohne Neuzugang Couto und Guirassy bei Werder Bremen Stand: 29.08.2024 21:51 Uhr

Borussia Dortmund muss am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen auf Neuzugang Yan Couto verzichten.

Die Leihgabe von Manchester City fällt aufgrund einer nicht näher genannten Verletzung aus und muss deshalb auch seine anschließend geplante Reise zur brasilianischen Nationalmannschaft absagen.

Serhou Guirassy noch kein Thema für Spiel in Bremen

"Das ist nichts Großes", sagte BVB-Trainer Nuri Sahin dazu nur. "Wir gehen davon aus, dass er uns nach der Länderspielpause gegen Heidenheim wieder zur Verfügung steht." Das Spiel gegen Heidenheim steht am 13. September an. Der Rechtsverteidiger war am ersten Spieltag beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Einsatz gekommen. Noch keine Option für das Spiel bei Sahins Ex-Club am Samstag (15.30 Uhr) ist Serhou Guirassy. Der ehemalige Angreifer des VfB Stuttgart ist nach einer Knieverletzung erst seit dieser Woche wieder im Training. "Bei ihm starten wir die Belastung täglich", sagte Sahin. Guirassy soll im September für Spieleinsätze infrage kommen.

Mit einem Pokalsieg gegen Phönix Lübeck (4:1) und den Erfolg gegen Frankfurt ist der BVB gut in die Saison gestartet, ohne dabei schn spielerisch zu glänzen: "Sowohl offensiv als auch defensiv gibt es Luft nach oben, aber das ist für mich nicht überraschend. Wir entwickeln uns, und auch diese Woche sind wir einen Tick weiter", so der BVB-Coach.

BVB trifft in der Champions League auf Madrid und Barcelona

Drei BVB-Spieler müssen sich seit dieser Woche allerdings auf Leihbasis erstmal bei anderen Klubs weiterentwickeln. Dass der Verein neben Mittelfeldspieler Salih Özcan (26/VfL Wolfsburg) in Stürmer Youssoufa Moukoko (19/OGC Nizza) und Abwehrspieler Soumaila Coulibaly (20/Stade Brest) auch zwei Talente verliehen hat, wertet Sahin nicht als Zeichen dafür, dass Talente es in Dortmund besonders schwer hätten: "Im Gegenteil - ich glaube, es ist fast schon einfacher", sagte Sahin und verwies auf ehemalige Spieler wie Jude Bellingham und Jadon Sancho.

Viel mehr Aufmerksamkeit als der kommende Bundesliga-Gegner Bremen bekam am Donnerstag allerdings die Auslosung für die Champions League, die erstmals im Ligasystem ausgetragen wird und dem BVB mit dem FC Barcelona und Real Madrid zwei besonders starke Gegner beschert hat. Seine vier Heimspiele hat der BVB gegen Barcelona, Donezk, Celtic Glasgow und Sturm Graz. Auswärts muss Dortmund nach Madrid, zum FC Brügge, zu Dinamo Zagreb und zum FC Bologna.

Der BVB muss nach seinen acht Spielen in der Liga mit insgesamt 36 Mannschaften unter die ersten Acht kommen, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Platz neun bis 24 würden für die Zwischenrunde reichen, über die im K.o.-System immer noch die Qualifikation für die Runde der letzten 16 möglich wäre.