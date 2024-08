Zähes Topspiel gegen Frankfurt Gittens Geniestreich ebnet BVB den Weg zum Auftaktsieg Stand: 24.08.2024 20:35 Uhr

Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt liefern ein sehr zähes erstes Topspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Umstellungen des neuen Trainers Nuri Sahin und ein Geniestreich von Jamie Gitttens ebnen dem BVB am Ende den Weg zum Auftaktsieg.

Der nach knapp einer Stunde eingewechselte Gittens erlöste die druckvollen, aber lange ideenlosen Dortmunder mit einer starken Einzelaktion und dem Führungstor (72. Minute). In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte ebenfalls Gittens für die Entscheidung und den 2:0-Endstand.

Mit seinem Doppelpack zum Auftaktsieg rettete Gittens damit das Bundesliga-Debüt von Nuri Sahin als BVB-Trainer. Der Sieg nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, der zehnte Erfolg in Folge im ersten Ligaspiel der Saison, gab dennoch viele Fragezeichen auf. Dortmund agierte über weite Strecken lethargisch, ideen- und harmlos, zudem schlichen sich immer wieder unerklärliche Fehler vor allem im Spielaufbau ein.

Gittens' Geniestreich nach einem Konter

Die Eintracht war über weite Strecken das geschlossenere, kompaktere Team - und hatte auch die beste Chance des Spiels kurz vor Dortmunds Führung: Die Flanke von Niels Nkounkou rutschte am Fünfmeterraum durch, Fares Chaibi brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie.

Fast im Gegenzug ließ Gittens im Strafraum Rasmus Kristensen mit einer Körpertäuschung stehen und jagte den Ball sehenswert in den rechten Winkel.

BVB-Coach Sahin hatte damit ein glückliches Händchen bewiesen, Gittens war nach einer Stunde zusammen mit Nationalspieler Maximilian Beier eingewechselt worden. Zuvor hatten dem BVB in der Offensive lange die Ideen gefehlt. Vor allem in der Sturmspitze fehlte es den Dortmundern an Durchschlagskraft und einem echten Stürmer, der die Bälle festmachen konnte. Karim Adeyemi stand dort ebenso auf verlorenem Posten wie Donyell Malen. Beide mussten dann für Gittens und Beier weichen, das am Ende glückliche Resultat gab dem BVB und seinem neuen Coach Recht.

Dortmund in Bremen, Frankfurt gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund tritt am 2. Spieltag zum ersten Auswärtsspiel der Saison bei Werder Bremen an (Samstag, 31.08., 15.30 Uhr), Frankfurt spielt zeitgleich gegen Hoffenheim (31.08., 15.30 Uhr).