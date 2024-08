Drama in Mönchengladbach Die Last-Minute-Leverkusener sind zurück Stand: 23.08.2024 23:23 Uhr

Im packenden Bundesliga-Eröffnungsspiel zeigen die Leverkusener die Qualitäten, die sie zum Meister gemacht haben. Bei Gladbach überzeugen die Neuen.

Treffer tief in der Nachspielzeit waren einer der Gründe, warum Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison erstmals Meister geworden ist - und das ungeschlagen. Im ersten Spiel als amtierender Titelträger trieb die Werkself dieses Erfolgsrezept nun auf die Spitze.

Im Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach lief die elfte Minute der Nachspielzeit, als Florian Wirtz zum Foulelfmeter antrat. Erst nach VAR-Einsatz hatte Schiedsrichter auf Foulelfmeter entschieden. Wirtz scheiterte vom Punkt an Gladbachs Torwart Jonas Omlin - und traf dann im Nachschuss zum 3:2 (2:0)-Endstand. Mehr Meister-Dusel geht kaum.

Schon in der ersten Hälfte hatte viel an die Meistersaison erinnert, auch weil Trainer Xavi Alonso auf Zugänge in der Startelf verzichtete. Die Schlüsselspieler Granit Xhaka (12.) und Wirtz (38.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung. Nico Elvedi (59.) und der neue Gladbacher Mittelstürmer Tim Kleindienst (85.) brachten die Borussia zurück ins Spiel.

Christoph Kramer verabschiedet

Vor dem Anpfiff hatte die Borussia ihren langjährigen Spieler Christoph Kramer verabschiedet. Klub und Fans würdigten den Weltmeister mit Blumen, Fotos, viel Applaus und Sprechchören. Kramers bis zum Saisonende gültiger Vertrag war vorzeitig aufgelöst worden.

Xhaka-Hammer zur Führung

Den spektakulären Startschuss in die neue Saison gab dann Xhaka ab: Aus 25 Metern zimmerte er den Ball zur Bayer-Führung ins linke obere Eck, der Schuss war noch leicht abgefälscht. Unfreiwilliger Wegbereiter war Elvedi: Erst spielte er im Spielaufbau einen Fehlpass, dann fälschte er die Flanke von Jeremie Frimpong so ab, dass sie vor den Füßen von Xhaka landete.

Es begann Leverkusens beste Phase mit zwei Aluminiumtreffern. Victor Boniface scheiterte aus der Drehung an der Latte und Edmond Tapsoba drosch einen fulminanten Fernschuss an den Außenpfosten.

Wirtz reagiert schnell

Ansonsten war Mönchengladbach aber durchaus gut im Spiel und auch gefährlich. Kleindienst zog in der 36. Minute vom 16er ab, Piero Hincapié klärte im letzten Moment zum Eckball. Hinter Kleindienst durfte ein weiterer Zugang beginnen, der Ex-Bochumer Kevin Stöger trieb im offensiven Mittefeld das Gladbacher Spiel an.

Leverkusen aber überzeugte wie im Vorjahr mit individueller Klasse und Effizienz. Frimpong dibbelte sich auf rechts bis zur Torauslinie frei und Wirtz reagierte nach einem parierten Schuss von Alejandro Grimaldo blitzschnell - schon stand es 2:0.

Kleindienst-Treffer zurückgenommen

Kurz vor der Pause jubelte der Ex-Heidenheimer Kleindienst dann über seinen vermeintlichen Gladbacher Premierentreffer, aber der Video-Assistent griff ein. Am Bildschirm sah Schiedsrichter Schröder, dass Kleindienst vor seinem Tor Hincapié wirkungsvoll getroffen hatte, und nahm den Treffer zurück - eine nachvollziehbare Entscheidung.

Die zweite Halbzeit begann mit großen Mengen Pyrotechnik im Gladbacher Fanblock. Der dichte Rauch zog nur langsam ab, sodass das Spiel für sechs Minuten unterbrochen war. Anschließend hatte Frimpong nach einem schönem Steckpass von Xhaka das dritte Leverkusener Tor auf dem Fuß, blieb mit seinem Lupfer aber an Omlin hängen.

Elvedi im zweiten Anlauf

Eine Standardsituation brachte die Gladbacher dann zurück ins Spiel. Ko Itakura legte nach einer Freistoßflanke von Stöger per Kopf zurück in die Mitte. Dort zwang Elvedi Lukas Hradecky per Kopf zu einer spektakulären Parade und versenkte dann den Nachschuss.

Die Borussia verpasste es, nach dem Tor nachzusetzen. Leverkusen stand stabil, kontrollierte das Spiel und ließ kaum Chancen zu. Erst Stöger knackte die Bayer-Defensive mit einem klugen Pass auf Kleindienst. Der setzte sich am Fünfmeterraum gegen Edmond Tapsoba durch, traf im Fallen zum Ausgleich.

Itakura trifft Adli

Als alles nach einem leistungsgerechten Remis aussah, schlugen die Leverkusener wieder spät zu. Gladbachs Itakura hatte Leverkusens Amine Adli im eigenen Strafraum am Fuß getroffen. Schiedsrichter Schröder sah den Kontakt erst am Bildschirm und er reichte ihm für einen Elfmeterpfiff. Wirtz nutzte die Gelegenheit für seinen zweiten Treffer, wenn auch erst im Nachschuss.

Gladbach muss nach Bochum, Leverkusen gegen Leipzig

Mönchengladbach muss nun am 2. Spieltag zum VfL Bochum (15.30 Uhr), Leverkusen spielt am selben Tag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr).