68. Victor Boniface zeigt hier immer wieder seine individuelle Klasse indem er aus dem Nichts für Torgefahr sorgt. Dieses Mal wird der Stürmer halblinks, knapp innerhalb des Strafraumraums eigentlich schon gestellt. Mit einer kleinen Täuschung verschafft er sich aber ein wenig Platz und bringt den Ball fast schon im Stolpern unkonventionell in Richtung des Tores. Am Ende kullert das Leder nur knapp am linken Pfosten vorbei.

66. Der Joker steht sofort im Mittelpunkt und kommt von halbrechts an der Sechzehnerlinie zum Abschluss. Sein Schuss ist aber zu Zentral und dadurch für Jonas Omlin leicht zu fangen.

65. Xabi Alonso reagiert prompt. Mit Martin Terrier bringt er einen französischen Neuzugang positionsgetreu für Jonas Hofmann, der heute nur wenige Akzente setzen konnte.

65. Martin Terrier Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Martin Terrier

65. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

62. Dieses Mal hat das 2:1 Bestand! Daran wie lange die Überprüfung gedauert hat, ist aber bereits zu erkennen, wie knapp die Angelegenheit offensichtlich war.

60. Schon wieder steht der Treffer auf der Kippe! Es geht um eine mögliche Abseitsstellung von Ko Itakura. Da müssen die Linien jetzt ganz genau angelegt werden.

59. Nico Elvedi M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:2 durch Nico Elvedi

Ein Standard sorgt für den Anschluss! Stöger bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch und weit in den Strafraum. Vom zweiten Pfosten macht Itakura die Szene scharf indem er den Ball in die Mitte zu Elvedi köpft. Der Innenverteidiger scheitert mit seinem Kopfball zunächst noch an Hrádecký. Den Abpraller schiebt er dann aber problemlos über die Linie zum vielumjubelten Anschlusstreffer.

57. Xhaka steckt den Ball von rechts vor dem Strafraum brillant durch die Gasse auf den durchlaufenden Frimpong durch. Der Niederländer ist dadurch frei durch und steht Omlin gegenüber. Der 23-Jährige wählt aus spitzem Winkel den Lupfer und scheitert an der Schulter des Keepers.

55. Jonas Hofmann wird etwa am Elfmeterpunkt von der linken Seite in Szene gesetzt. Der 32-Jährige erwischt den ball bei seiner Direktabnahme jedoch nicht optimal. Deshalb ist der unplatzierte Schuss eine leichte Beute für Omlin.

53. Nach über sechs Minuten zusätzlicher Pause geht die Begegnung mit einen Schiedsrichterball bei Lukáš Hrádecký weiter.

49. Die Nebel-Unterbrechung hält weiter an. Die Spieler machen spielen sich den Ball hin und her und versuchen ein bisschen in Bewegung zu bleiben.

46. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff ist die Partie schon wieder unterbrochen, da die Mönchengladbach-Fans Pyrotechnik gezündet haben und der Qualm die eine klare Sicht verhindert.

46. Weiter geht's! Beide Teams kehren personell unverändert aus den Kabinen zurück.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Bayer 04 Leverkusen führt zur Pause im Borussia-Park mit 2:0 gegen tapfere Fohlen. Die Gladbacher zeigten über weite Strecken eigentlich eine ansprechende Leistung. Die Werkself konnte im ersten Durchgang aber direkt wieder unter Beweis stellen, dass sie aktuell einfach die beste Mannschaft in Deutschland sind. In der Offensive wurden sie bei ihren wenigen Aktionen stets brandgefährlich. Dadurch kam der Doublesieger zu zwei Toren und darüber hinaus sogar noch zu zwei Alu-Treffern. Die Borussia gibt sich aber noch nicht geschlagen und kam kurz vor der Pause sogar selbst zum vielumjubelten Torerfolg. Da Kleindienst bei der Entstehung jedoch seinen Gegenspieler foulte, blieb es beim 2:0-Pausenstand. Es war aber ein absolutes Lebenszeichen der Heimelf, die darauf nach dem Wiederanpfiff aufbauen kann und es durchaus nochmal spannend werden lassen könnte. Bis gleich!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Vier Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Gerade aufgrund des Video-Beweises geht das absolut in Ordnung.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45. Das 2:1 zählt nicht! Nach Ansicht der Bilder ist es ein klares Foul von Tim Kleindienst an Piero Hincapié. Der Stürmer hat den Verteidiger beim Nachsetzen klar von hinten an der Hacke getroffen.

44. Robert Schröder überprüft die Szene! Der Schiedsrichter wird vom VAR in die Review-Area gebeten, um sich die Szene nochmal selbst anzusehen. Es geht um eine mögliches Foul des Torschützen.

42. Tim Kleindienst M'gladbach VAR-Entscheidung: Das Tor durch T. Kleindienst (Bor. Mönchengladbach) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:2

Ein Stöger-Freistoß aus dem Mittelfeld bleibt zunächst hängen. Irgendwie gelangt der Ball trotzdem links in der Box zu Reitz. Der 22-Jährige sucht den Abschluss. Hrádecký ist jedoch schnell im aus seiner Sicht bedrohten linken Eck. Allerdings lässt der Finne nur nach vorne klatschen. Kleindienst setzt sofort nach und köpft den Ball am Ende aus kürzester Distanz quasi auf dem Boden liegend über die Linie.

40. Bayer Leverkusen agiert hier bereits im ersten Match der Saison schon wieder im Stile einer Spitzenmannschaft. Die Werkself hat zwischenzeitlich die Heimelf spielen lassen und in den letzten Minuten gemerkt, dass es problematisch werden könnte. Direkt mit dem ersten gefährlichen eigenen Angriff erhöhen sie in Person von Florian Wirtz eiskalt.

38. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Florian Wirtz

Gladbach drückt, doch Leverkusen macht das Tor! Frimpong macht über die rechte Seite Dampf, dribbelt in den Strafraum und bringt den Ball flach nach innen. Die Hereingabe wird noch abgefälscht, aber landet beim weit eingerückten Álex Grimaldo. Der linke Schienenspieler schießt aus etwa acht Metern einfach mal drauf. Omlin steht aber genau richtig und kann mit dem Fuß parieren. Der Abpraller landet halbrechts vor dem Fünfer allerdings bei Wirtz. Der deutsche Nationalspieler zögert keine Sekunde und vollendet staubtrocken per Direktabnahme in das kurze Eck.

37. Tim Kleindienst kontrolliert ein tiefes Anspiel an der Strafraumgrenze stark gegen Piero Hincapié. Anschließend dreht sich der Angreifer um die eigene Achse und sucht den Abschluss. Hincapié bleibt in der Aktion, hält noch den Fuß rein und fälscht den Ball knapp rechts neben das Tor.

35. Die Borussia nähert sich an! Im ersten Anlauf bleiben die Fohlen noch hängen. Sie bleiben aber dran und der Ball landet links im Strafraum bei Stöger. Der Neuzugang aus Bochum versucht mit Kleindienst den zweiten Neuen in Szene zu setzen. Bei seiner strammen Hereingabe hat Hrádecký aber seine Fingerspitzen dran und lenkt den ball damit entscheidend um.

32. Die Gladbacher probieren es immer wieder mit Flanken in den Strafraum. Dadurch entstehen im Ansatz durchaus gefährliche Situationen. Spätestens im letzten Moment ist jedoch immer ein Akteur in Rot dazwischen.

29. In Sachen Ballbesitz gelingt es den Hausherren sogar das Geschehen beinahe ausgeglichen zu gestalten. Allerdings hat die Elf vom Niederrhein den Ballbesitz meist nur im Mittelfeld. Auf dem Weg nach vorne finden sie gegen die gut verteidigende Werkself noch keine echten Lücken.

26. Der Borussia ist kaum etwas vorzuwerfen. Sie zeigen hier wirklich eine ordentliche Leistung und schaffen es die meiste Zeit die Werkself daran zu hindern sich in den VfL-Sechzehner zu kombinieren. Das hindert den Meister nicht gefährlich zu werden, da sie mit ihren Distanzschüssen ebenfalls zu glänzen wissen.

23. Nächster Alu-Treffer! Edmond Tapsoba hat auf der rechten Halbspur etwas Freiraum, schaltet sich deshalb weit vorne mit ein und bekommt auch den Ball. Da der Verteidiger weiter ungestört bleibt, visiert er einfach mal das linke obere Eck an. Mit dem rechten Spann schweißt der 25-Jährige den Ball oben links an den Knick. Da hat die Borussia richtig Glück. Jonas Omlin hätte da keinerlei Abwehrchance gehabt.

21. Die Werkself hat die kurze VfL-Drangphase überstanden und zwingt die Fohlen nun wieder vermehrt in die Defensivarbeit.

18. Boniface mit dem nächsten Ausrufezeichen! Nachdem sich die Heimelf eigentlich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt hatten, kontert der Meister rasant. Am Ende probiert es Boniface von links im Strafraum. Der Schuss des Stürmers wird zunächst geblockt. Allerdings bleibt der Nigerianer in der Aktion und sucht fast aus der fließenden Bewegung heraus aus der Drehung erneut den Abschluss. Dieses Mal kommt er damit durch, aber scheitert rechts oben am Querbalken.

16. Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Bayer ist durchaus verdient in Führung, da sie nach einem kurzen Abtasten klar die Kontrolle übernommen haben. Die Borussia hält dennoch gut dagegen und wirkt jetzt nach dem Rückstand durchaus angestachelt.

14. Die Fohlen zeigen sich keinesfalls geschockt. Stattdessen landet der Ball rechts in der Box bei Rocco Reitz, der sich stark gegen gleich mehrere Gegenspieler durchsetzt und aus spitzem Winkel abzieht. Hrádecký kommt raus, verkürzt das Eck stark und entschärft die Situation.

13. Granit Xhaka war bereits in der letzten Saison eines der prägendsten Elemente des Leverkuseners Spiel. Auch heute geht der ehemalige Gladbacher also voran und trifft sehenswert. Aus Respekt vor seinem alten Klub verzichtet er jedoch auf einen Jubel.

12. Granit Xhaka Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Granit Xhaka

Xhaka eröffnet die Saison mit einem Knall! Elvedi spielt den Ball im Aufbau etwas zu lasch links raus zu Netz. Dadurch spritzt Frimpong dazwischen und treibt den Ball von der Mittellinie dynamisch bis zur Strafraumkante. Seine Flanke fast vom Sechzehnereck wird zwar geblockt, aber landet im Rückraum beim völlig freien Xhaka. Der Leader der Werkself zieht aus rund 25 Metern direkt per Halbvolley mit dem linken Außenrist ab und jagt den Ball wuchtig oben links in die Maschen. Omlin ist sogar noch mit den Fingerspitzen dran, aber kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

10. Leverkusen übernimmt mehr und mehr die Kontrolle! Die Borussia verteidigt im 5-4-1 jedoch sehr konzentriert. Franck Honorat lässt sich dafür regelmäßig auf die Position des Rechtsverteidigers fallen, um die Fünferkette zu komplettieren.

8. Den anschließenden Eckstoß von der linken Fahne führt die Werkself kurz aus. Mehr als ein geblockter Schuss aus der zweiten Reihe springt aber nicht heraus.

7. Boniface zieht von der linken Seite die Grundlinie entlang in den Strafraum. Dort wird er von Itakura gestellt und der Japaner klärt zur Ecke.

4. Julian Weigl fängt im Rückraum einen unkontrollierten Befreiungsschlag von Piero Hincapié ab. Der 28-Jährige sucht umgehend den Abschluss. Sein Distanzschuss verfehlt das linke Eck aber um einige Meter.

3. Die Fohlen beginnen durchaus mutig und versuchen sich aus dem gegnerischen Druck spielerisch zu lösen. Das glückt in den ersten Augenblicken durchaus gut. In der gegnerischen Hälfte kommen sie aber noch nicht durch.

1. Los geht's! Borussia Mönchengladbach eröffnet die neue Saison und spielt komplett in Weiß. Die Gäste halten in Rot-Schwarz dagegen.

1. Spielbeginn

Das Stadion ist selbstverständlich prall gefüllt und die Stimmung bereits vor dem Anpfiff überragend. Es gibt noch eine kleine Eröffnungsshow und mit Christoph Kramer wurde im Vorfeld zudem eine Vereinslegende der Borussia emotional verabschiedet. Es ist also alles angerichtet für einen tollen Fußballabend.

Der direkte Vergleich spricht in dem rheinischen Derby in jüngerer Vergangenheit ganz deutlich für Leverkusen. In den vergangenen neun Aufeinandertreffen blieb die Werkself ungeschlagen und konnte sogar sieben für sich entscheiden. Als amtierender Meister scheint Bayer am ersten Spieltag sowieso unantastbar. Immerhin konnte der Meister in den bisherigen 22 offiziellen Eröffnungsspielen nicht besiegt werden. Diese Serie möchte Mönchengladbach heute natürlich durchbrechen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer dafür gibt es sogar, denn der Borussia ist es als einziges Team gelungen gegen Leverkusen keinen Gegentreffer zu kassieren und dem Doublesieger im Januar dieses Jahres ein 0:0 abzuringen.

Im Vorfeld wurde viel über die Bayer-Startelf spekuliert und durchaus mit möglichen Überraschungen gerechnet. Xabi Alonso setzt zum Auftakt jedoch auf seine altbewährte Truppe. Lukáš Hrádecký steht zwischen den Pfosten und dürfte somit seinen Stammplatz behalten. Jonathan Tah, der lange mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, soll als zentraler Innenverteidiger die Dreierkette leiten und davor erhält Robert Andrich den Vorzug vor Aleix García, der im Supercup den Platz neben Granit Xhaka eingenommen hatte. Darüber hinaus bekommt Jonas Hofmann die Chance sich gegen seinen Ex-Klub zu beweisen.

Gerardo Seoane kann im Vergleich zum Weiterkommen im Pokal wieder auf Nico Elvedi zurückgreifen und bringt den Schweizer auch direkt von Beginn an. Dafür bleibt Fabio Chiarodia zunächst draußen. Ansonsten ist es die Elf, die mit 3:1 in Aue gewinnen konnte. Mit Kevin Stöger und Tim Kleindienst feiern zwei erfahren Neuzugänge, die beim Aufschwung der Borussia einen maßgeblichen Anteil haben sollen, ihre VfL-Ligapremiere. Zudem kehrt Robin Hack in den Kader zurück und ist eine Option als Joker.

Bayer 04 Leverkusen hat mit einer absoluten Fabelsaison den „Vizekusen“-Ruf abgelegt. Auf sensationelle Art und Weise blieben sie in den nationalen Wettbewerben komplett ungeschlagen und feierten dadurch hochverdient das Double. Dementsprechend sind die Leverkusener ab heute die Gejagten! Dass die Werkself auch damit gut umgehen kann, stellte sie am vergangenen Samstag unter Beweis. Im Supercup bezwangen sie den VfB Stuttgart, trotz mehr als einer Hälfte in Unterzahl und zwischenzeitlichem Rückstand, im Elfmeterschießen mit 4:3 und feierten damit direkt den nächsten Titel. Ohnehin scheint Bayer im Vergleich zur Vorsaison keinesfalls geschwächt. Es ist den Verantwortlichen gelungen die Mannschaft beinahe vollständig zusammenzuhalten und mit den Neuzugängen Aleix García, Martin Terrier und Jeanuël Belocian das Team sogar mindestens in der Breite weiter zu verstärken. Dementsprechend stellt sich beinahe schon die Frage: Ist Leverkusen überhaupt noch schlagbar?

Nach einer enttäuschenden Saison, die die Borussia nur einen Punkt über dem Relegationsplatz abschloss, wollen die Gladbacher endlich wieder eine gelungene Spielzeit hinlegen. Dementsprechend ist nach drei Jahren mit einem zweistelligen Tabellenplatz nun die obere Tabellenhälfte als Ziel auserkoren worden. Damit das funktioniert müssen die Fohlen vor allem in der Defensive stabiler agieren. Schließlich stellte der VfL in der Vorsaison mit 67 Gegentreffern die drittschlechteste Abwehr der Liga. Gerardo Seoane und sein Team scheinen aber auf einem guten Weg zu sein. In der Vorbereitung konnte die Elf vom Niederrhein alle sechs Tests für sich entscheiden und dabei sogar viermal die Null halten. Im Pokal gelang das in Aue nicht. Trotzdem glückte den Gladbachern im Erzgebirge mit dem 3:1-Erfolg die Generalprobe für den Ligastart.