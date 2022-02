Verdiente Führung für die Hertha

Hertha übernahm vor den 3.000 zugelassenen Fans in der ersten Hälfte verdient die Führung. Ishak Belfodil traf in der 23. Minute per Kopf, nachdem Stevan Jovetic 26 Meter vor dem Tor von der linken Seite einen Freistoß in den Strafraum getreten hatte. Bochum trat offensiv zunächst kaum in Erscheinung.

"Nach unserer ersten Halbzeit, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, haben wir ein bisschen den Anschluss verloren" , sagte Herthas Neuzugang Marc-Oliver Kempf bei DAZN nach seinem Debüt. Denn nach der Pause wurde Bochum stärker.

Eingewechselter Polter trifft für Bochum

Bochums Trainer Thomas Reis wechselte in der Pause Sebastian Polter ein - und das zahlte sich sofort aus. Polter traf im Nachsetzen, als Herthas Torwart Alexander Schwolow den Schuss von Jürgen Locadia nur abklatschen ließ (48.). Bochum übernahm daraufhin teilweise die Kontrolle, traf aber trotz mehrfacher Chancen nicht mehr.

Hertha nun in Fürth, Bochum gegen die Bayern

Hertha spielt kommende Woche Samstag (12.02.2022, 15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth. Bochum empfängt zum selben Termin den FC Bayern München.

