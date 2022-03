Die Mannschaft von Trainer Christian Streich kam am 27. Spieltag nicht über ein 0:0-Unentschieden bei Abstiegskandidat Fürth hinaus. Die Freiburger bleiben mit 45 Punkten zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz vier. RB Leipzig kann am Sonntag (20.03.22) im Spiel gegen Eintracht Frankfurt den SCF noch verdrängen.

Fürth begann die Partie wie so oft mit hoher Intensität und drängte den SC Freiburg zunächst in die Defensive. Es dauerte etwa zehn Minuten bis die Gäste ihrerseits erste Offensiv-Akzente setzen konnten. Roland Sallai zog aus gut 17 Meter ab, aber Fürths Keeper Andreas Linde lenkte den Ball gerade noch an den linken Pfosten (13.).