Schon im Urlaub, noch im Training Die WM-Pause stellt die Bundesliga vor Herausforderungen Stand: 05.12.2022 20:17 Uhr

Seit dem 13. November ruht wegen der Weltmeisterschaft in Katar in der Fußball-Bundesliga der Ball, erst am 20. Januar geht es wieder los. Die ungewohnte Unterbrechung stellt die Klubs vor große Herausforderungen – und sie gehen ganz unterschiedlich damit um. Die einen sind schon im Urlaub, die anderen testen bis kurz vor Weihnachten.

Die Spieler des FC Bayern München, die nicht beim Weltturnier in Katar dabei sind, stehen nach einem rund zweiwöchigen Urlaub seit dem 28. November wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Noch bis zum 9. Dezember wird trainiert, danach geht es in die Weihnachts- und Winterpause. Erst am 3. Januar steigt das Team wieder ins Training ein, dann sind auch die Nationalspieler wieder dabei. Nur drei Tage später geht es dann ins Trainingslager nach Doha, wo sich das Team bis zum 12. Januar auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet.

Dortmunds Nationalspieler müssen zum Training

Borussia Dortmunds Nationalspieler haben es da nicht so gut. Der BVB bittet seine bislang ausgeschiedenen WM-Fahrer sofort wieder ins Mannschaftstraining. Noch bis zum Ende der Woche stehen Trainingseinheiten an. Am 10. Dezember spielt das Team noch bei einem Blitzturnier in Bukarest. Erst danach geht es für den gesamten Kader in die Winterpause bis zum 2. Januar. Vom 6. bis zum 14. Januar steht ein Trainingslager in Marbella (Spanien) an. Die Dortmunder waren bisher ohnehin recht rührig. Vom 21. November bis zum 1. Dezember waren sie auf Asienreise, wo sie drei Testspiele bestritten.

Erstmal auf Reisen gingen auch Eintracht Frankfurt (nach Japan), Bayer Leverkusen, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart (alle in die USA). Apropos Stuttgart. Da würde der neue Trainer Bruno Labbadia wohl am liebsten sofort starten, los geht es aber erst wieder am 13. Dezember.

Union nach drei Wochen Urlaub zurück

Union ist jetzt erst zurück auf dem Platz. Die Berliner haben erstmal knapp drei Wochen Urlaub gemacht und starten jetzt in die Wintervorbereitung. Erst kurz vor Weihnachten gibt es dann wieder frei, und vom 2. bis zum 11. Januar geht es ins Trainingslager ins spanische Campoamor.

Auch die Mainzer stehen noch voll im Saft. Der 1. FSV ist am Montag (05.12.2022) ins Trainingslager nach Mallorca aufgebrochen. Erst am 13. Dezember gibt es frei. Vom 4. bis zum 11. Januar geht es dann erneut nach Spanien – diesmal nach Marbella.

Auch Augsburg training in zwei Blöcken

Training steht nach der WM-Pause seit Montag auch wieder für den FC Augsburg an. Der erste Trainingsblock endet kurz vor Weihnachten am 20. Dezember. Vom 4. Januar an ist das Team im Trainingslager in Alicante. Am 12. Januar geht es zurück. Der SC Freiburg steht sogar zwei Tage vor Heiligabend noch gegen die Young Boys Bern auf dem Platz. Der FC Schalke trifft da noch auf den VfL Osnabrück.

Leipzig und Hertha BSC früh im Urlaub

Einen komplett anderen Ansatz hat Hertha BSC gewählt. Nach dem WM-Start ging es erstmal munter weiter mit dem Training und diversen Testspielen. Schon am 8. Dezember gehen die Profis deshalb in ihren Weihnachtsurlaub. RB Leipzigs Spieler sind sogar schon seit dem 3. Dezember in den Ferien. Vom 2 bis zum 12. Januar geht es ins Trainingslager nach Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).

Kaderplanungen laufen - oder auch nicht

Zur Leipziger Ruhe passt, dass der Klub keine Aktivitäten im anstehenden Transferfenster plant. Das gilt zum Beispiel auch für Bayern München und Borussia Dortmund. Bei anderen Klubs laufen im Hintergrund die Planungen. Wer aber kommt oder geht, darüber kann nur spekuliert werden. Das Transferfenster öffnet am 1. Januar.

So soll der abstiegsbedrohte FC Schalke 04 offenbar stark an Union Berlins Tim Skarke interessiert. Und Deniz Undav von Premier-League-Verein Brighton & Hove soll bei Hertha BSC auf der Wunschliste stehen. Beim 1. FC Köln will man die Augen offen halten, ob die Verpflichtung eines Stürmers realisierbar ist.