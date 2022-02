In Bochum äußerte sich die abgefallene Spannung in vielen Fehlpässen und Ballverlusten. Aber ist es allein eine Unterforderung in der Liga, war es die von Nagelsmann eingestandene falsche und zur Pause korrigierte Formation und Ausrichtung, oder ist es auch ein Problem der Qualität?

Upamecano und Sabitzer bei weitem nicht auf dem bekannten Niveau

Für den letzten Punkt gibt es durchaus Argumente, denn wie schon beim von Kimmich angesprochenen 0:5 im DFB -Pokal bei Borussia Mönchengladbach zeigte Dayot Upamecano eine ganz schwache Leistung.

Das Niveau, das ihn als Innenverteidiger von RB Leipzig für die Bayern interessant machte, erreichte er in München bei weitem nicht. Gleiches gilt bislang für Marcel Sabitzer, der ebenfalls aus Leipzig kam.

"Auch in der Höhe verdient"

Nagelsmann führte zur Entschuldigung für die "auch in der Höhe verdiente Niederlage" an, dass Bochum zwei "Traumtore" erzielt habe, die sicher "auch nicht jeden Tag" so fielen. Das stimmt angesichts der Schüsse von Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann jeweils in den Torwinkel zweifelsfrei, aber es gab vor den beiden Treffern weitere Fehler, die bedenklich stimmten.

Auch die Schnelligkeitsdefizite bei den Außenverteidigern Benjamin Pavard und Lucas Hernández sowie dem zu Dortmund wechselnden Niklas Süle in den Duellen gegen Holtmann und Christopher Antwi-Adjei fielen auf.

Antworten in Salzburg

Konnten sie nicht schneller? Oder fehlte ihnen die richtige Einstellung für den Wettkampf?

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (16.02.2022) in Salzburg wird weitere Erkenntnisse bringen. Auf die Frage, ob Nagelsmann aufgrund der schlimmen ersten Halbzeit in Bochum mit dem 1:4-Rückstand Auswirkungen fürchte, sagte er: "Überhaupt nicht."

Quelle: bar