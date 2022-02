Union im Spiel eins nach Kruse mit ungewohnten Schwächen

Der Europacup-Aspirant aus Berlin präsentierte sich im ersten Spiel nach dem Abgang von Stürmer Max Kruse mit ungewohnten Schwächen. Unions Trainer Urs Fischer hatte den den Nigerianer Taiwo Awoniyi in die Spitze geschickt, Kruse-"Ersatz" Sven Michel kam erst in der 61. Minute für Andreas Voglsammer.

Weil auch Sascha Prömel wegen einer Corona-Infektion ausfiel, sollten Sheraldo Becker und Dominique Heintz die Offensive ankurbeln. Das gelang aber gegen aggressive Gastgeber nicht wie gewünscht.

Augsburg auch ohne Pepi druckvoll und leidenschaftlich

Bei Augsburg stand der US-Amerikaner Ricardo Pepi nach seiner Reise zur Nationalmannschaft und einem Nasenbeinbruch nicht mal im Kader, was aber nicht weiter auffiel: Der für ihn in die Mannschaft gerückte Florian Niederlechner war bis zu seiner Auswechslung (74.) eine gute Vertretung. Die lautstarken 7.500 Fans wirkten zusätzlich belebend auf die mit viel Leidenschaft spielenden Gastgeber, die von Beginn kompromissloses hohes Pressing zeigten.

Luthe legt Augsburgs Führung auf

Das hatte schnell Folgen: Nach einem katastrophalen Passversuch von Torhüter Andreas Luthe landete der Ball bei Gregoritsch, der aus zehn Metern eiskalt verwandelte.

Es wäre fast noch schlimmer gekommen für Union, doch Christopher Trimmel und der ansonsten aufmerksame Luthe vereitelten eine doppelte Chance durch Niederlechner und Ruben Vargas (24.), Gregoritsch traf zudem mit einem Gewaltschuss die Latte (40.).

Union bemühte sich nach dem Rückstand vermehrt und vor allem mit langen Bällen um mehr Zug zum Tor. Die Gäste blieben aber insgesamt harmlos und kamen nur selten zum Abschluss. Augsburg ging auch nach dem Seitenwechsel mit mehr Entschlossenheit zu Werke: Hahn krönte die starke Willensleistung seines Teams mit einem Gewaltschuss aus 22 Metern, der unhaltbar im Tordreieck landete.

Augsburg in Mönchengladbach, Union gegen den BVB

Augsburg bekommt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) die nächste Chance, einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen und tritt bei Borussia Mönchengladbach an. Union Berlin empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) Borussia Dortmund.

Quelle: sid/dpa