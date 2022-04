Fünf Tage vor dem Europa-League-Spiel gegen den spanischen Spitzenklub FC Barcelona, legte die Eintracht vor 47.500 Zuschauern engagiert los und setzte den Tabellenletzten von Beginn an unter Druck. Es dauert allerdings nicht lange, bis sich Fürth vom Pressing der Hessen befreien konnte.

Trapp rettet gegen Hrgota

Die erste Großchance der Partie hatte dann auch die Spielvereinigung. Fürth-Kapitän Branimir Hrgota kam nach tollem Pass von Jetro Willems frei vor Kevin Trapp zum Abschluss (17.) Aber der Nationalkeeper unterstrich seine starke Form der letzten Wochen und parierte sehenswert.

In der Folge fanden die Frankfurter besser in die Partie, hatten deutlich mehr Spielanteile. Kurz vor der Pause verpasste das Team von Trainer Oliver Glasner die Führung gleich mehrmals. Aber weder der Distanzschuss von Knauff (41.) noch eine Doppelchance von Jesper Lindström (42.; 44.) fanden den Weg ins Ziel. Andreas Linde im Fürther Tor zeigte eine starke Leistung.

Fürth nur noch in der Defensive

Nach der Pause knüpften die Frankfurter zunächst an die gute Schlussphase der ersten Halbzeit an. Ansger Knauff machte über die rechte Seite viel Tempo, suchte selbst den Torabschluss. Aber die Fürther zogen wie schon im letzten Bundesligaspiel gegen Freiburg (0:0) ihre Abwehrreihen auf und warfen sich in jeden Frankfurter Schussversuch. Entlastung gab es für die Spielvereinigung allerdings kaum noch.

In der Schlussphase war es erneut Torwart Linde, der Fürth im Spiel hielt. Gonçalo Paciências Abschluss aus 14 Metern konnte Linde mit einer starken Reaktionen abwehren.

Meyerhöfer verletzt sich schwer

Für einen Schockmoment sorgte die Verletzung von Fürths Marco Meyerhöfer, der sich in einem Zweikampf mit Jens Hausge schwer verletzte. Die Partie konnte erst nach einer längeren Verletzungsunterbrechung fortgesetzt werden.

Fürth muss am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ran (09.04.2022), Frankfurt spielt tags darauf gegen den SC Freiburg. Aber bereits am Donnerstag steht für die Hessen der Kracher in der Europa League gegen den FC Barcelona an.