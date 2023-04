VfL hält Kurs auf Europacup Wolfsburg zerreißt Mainzer Serie Stand: 30.04.2023 20:20 Uhr

Am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg im Duell zweier Europacup-Kandidaten einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 gefeiert.

Jonas Wind (5., 28.) und Sebastiaan Bornauw (13.) holten schon zur Pause die in der Vorwoche gegen Bayern München erfolgreichen und in zehn Liga-Spielen ungeschlagenen Mainzer auf den Boden der Tatsachen zurück.

Wolfsburg, das zuletzt schon einen 5:1-Kantersieg beim VfL Bochum gefeiert hatte, schob sich in der Tabelle an Mainz vorbei auf Platz sieben. 46 Punkte bedeuten nur zwei Zähler Rückstand auf Bayer 04 Leverkusen, das aktuell den Qualifikationsplatz für die Conference League belegt. Mainz ist mit 45 Punkten Achter.

Jonas Wind mit Doppelpack

Die Gäste begannen in der VfL-Arena zwar schwungvoll, aber Wolfsburg schlug gleich mit dem ersten Angriff zu. Am Ende einer schnellen Ballstafette spielte Mattias Svanberg am Fünfmeterraum Wind frei, der den Ball am herauseilenden FSV-Keeper Robin Zentner vorbei zum 1:0 ins Tor chippte.

Mainz machte zwar weiter mit, aber die "Wölfe" blieben gnadenlos effektiv. Bornauw per Kopf nach einem Eckball und Wind im Nachsetzen auf einen Baku-Schuss schraubten das Ergebnis auf 3:0. Die Gäste wurden zwar kurz vor der Pause zwingender, aber weder Karim Onisiwo (37.) noch Dominik Kohr (41.) brachten den Ball im Tor unter. Zur Pause hatte Wolfsburg dagegen alle seine drei Schüsse aufs Tor auch im Netz untergebracht und führte klar.

In Durchgang zwei spielte Mainz stabiler, aber Richtung Tor blieben die Rheinhessen insgesamt zu harmlos. Die beste Möglichkeit hatte Kohr mit einem Kopfball ans Außennetz (62.). Wolfsburg blieb aktiv und wachsam und brachte den klaren Heimsieg letztlich souverän unter Dach und Fach.

Mainz eröffnet gegen Schalke 04

Zum Auftakt des 31. Spieltags empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Schalke 04 (Freitag, 05.05.2023 um 20.30 Uhr). Zwei Tage später ist Wolfsburg zu Gast bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr).